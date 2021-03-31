Нижегородская и Челябинская область будут сотрудничать в сфере промышленности Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 апреля 2021 года подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В рамках соглашения регионы будут обмениваться опытом государственного управления и развития в сфере социально-экономической деятельности.

"Нижегородская и Челябинская области - два крупнейших промышленных региона с превалирующей долей обрабатывающей промышленности. Но мы не конкурируем, наоборот, настроены помогать друг другу и укреплять промышленные связи предприятий. Перспективу межрегионального сотрудничества мы особенно видим в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, атомная промышленность, радиоэлектроника, химия и нефтехимия", – сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что в нашем регионе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, например, строится новый металлургический комплекс в Выксе от компании "Эколант" и осуществляется проект по переработке нефтяных остатков в Кстове.

"Везде требуются комплектующие для строительства цехов, поставка оборудования. Челябинские предприятия обеспечивают очень хорошее качество и могут быть поставщиками такой продукции. В свою очередь, нижегородские предприятия готовы покрыть потребности промышленных компаний Челябинской области. Для нас заказ очень важен", – подчеркнул Глеб Никитин.

"У нас промышленные регионы, мы во многом очень схожи, например, в межрегиональной промышленной кооперации. Это очень перспективное направление, где мы можем дополнять и усиливать друг друга, объединяясь, давать новые возможности и новые компетенции. Мы планируем приумножить возможности нашего взаимодействия. Уверен, что у нас все получится. Наши промышленники и предприниматели позитивно относятся к такой коллаборации, мы тоже видим в этом большую перспективу", – отметил Алексей Текслер.

Также в присутствии глав регионов были подписаны соглашения о сотрудничестве между предприятиями двух регионов и институтов развития. Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей и Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области будут взаимодействовать в реализации инвестиционных проектов, расширении взаимных поставок продукции и услуг, кооперационных связей между промышленными предприятиями регионов.

Обмениваться лучшими региональными практиками намерены Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области и Государственный фонд развития промышленности Челябинской области. Кроме того, соглашения о сотрудничестве подписали АО "КОНАР" и ООО "Даниели Волга", ООО "ОКАПОЛ" и ЗАО "Пластик".