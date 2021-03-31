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Бизнес

Кешбэк до 15% могут получить держатели карт "Мир" при оплате услуг "Ростелекома"

27 апреля 2021 10:25  [30] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Кешбэк до 15% могут получить держатели карт "Мир" при оплате услуг "Ростелекома". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, держатели карт "Мир" по всей стране получат преимущества при оплате услуг "Ростелекома" — крупнейшего в стране оператора домашнего интернета и кабельного телевидения.

За первую оплату услуг в рамках спецпредложения будет начислен кешбэк 15%, за последующие оплаты на карту вернется 5% суммы платежа.

Эксклюзивный кешбэк доступен при оплате домашнего интернета, интерактивного телевидения, мобильной связи, домашнего телефона и других услуг. Для того, чтобы воспользоваться предложением, достаточно просто сохранить реквизиты своей карты "Мир" в Едином личном кабинете, на сайте rt.ru или в мобильном приложении "Мой Ростелеком".

Карта "Мир" также должна быть зарегистрирована на сайте. Кешбэк будет начисляться как при разовой оплате сохраненной картой, так и при подключении "Автоплатежа".

Специальные условия по кешбэку для держателей карт "Мир" доступны до 27 октября 2021 года.

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Теги:
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