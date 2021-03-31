Глеб Никитин рассказал промышленникам Урала о потенциале Нижегородской области

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 27 апреля встретился с представителями промышленных предприятий Урала. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В Екатеринбурге прошла рабочая встреча Глеба Никитина с председателем совета директоров Русской медной компании Игорем Алтушкиным. В Верхней Пышме Глеб Никитин встретился с генеральным директором ОАО "УГМК" Андреем Козицыным.
Руководителям промышленных гигантов глава региона представил инвестиционный потенциал Нижегородской области.
"Свердловская область - мощнейший промышленный регион, где расположены головные офисы ряда крупных компаний мирового масштаба. Мы заинтересованы в укреплении связей с ними. Нижегородская область на сегодняшний день активно работает над созданием комфортных условий для инвесторов. Мы готовы со своей стороны оказать всестороннюю поддержку в этом процессе", - сказал Глеб Никитин.
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