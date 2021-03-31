Расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 974 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 974 млн рублей. Городская Дума на заседании 28 апреля одобрила внесение изменений в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов. Об этом сообщает присутствующий на заседании Гордумы корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Согласно изменениям, доходная часть бюджета города будет увеличена на 659,2 млн рублей, а расходная часть увеличится на 974 млн рублей.

Отмечается, что основные средства пойдут на: ремонт дорог (295,8 млн рублей), ремонт зданий к 800-летию города (122,5 млн рублей), еще около 27 млн рублей пойдет на реставрацию ОКН города. Еще 105,7 млн рублей выделят на возмещение затрат на оплату труда работников и коммунальных услуг организаций, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

Субсидия на санацию МП "Ремонт и эксплуатация дорог" составит 125 млн рублей, на санацию МП "Нижегородэлектротранс" – 34,6 млн рублей, субсидия на возмещение убытков МП "Нижегородское метро" – 100 млн рублей.

За счет перераспределения межбюджетных трансфертов 105 млн рублей будет выделено на комплексное благоустройство парка "Швейцария", 50 млн рублей - на капремонт школ города, 25,9 млн рублей – на реставрацию объектов музея-заповедника "Щелковский хутор".

После корректировки основных параметров бюджета его параметры будут следующими:

доходная часть бюджета - 38 млрд 950 млн 289 тыс. 910,51 рубля,

расходная – 40 млрд 547 млн 707 тыс. 741,29 рубля,

дефицит – 1 млрд 597 млн 417 тыс. 830,78 рубля.