Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода (список)

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Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородской епархии.
По словам собеседника агентства, в остальных храмах и монастырях города пройдет поздняя литургия - утром 2 мая.
Отмечается, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит торжественное служение в соборе в честь Александра Невского 1 мая в 23:00.
|
Наименование храма,
адрес
|
Дата, время
|
Богослужение
|
Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
ул. Александра Люкина, д. 9д
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:30
|
Храм во имя преподобного Серафима Саровского
ул. 50 лет Победы, д. 7а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:00
|
Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери
Березовая Пойма, ул. Лучистая, д. 3
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы
ул. Топольная, д. 11
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:00
|
Храм в честь Владимирской – Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества
ул. Бекетова, д. 69/1
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:00
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Храм во имя Всех Святых
кладбище «Марьина Роща»
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Храм в честь Державной иконы Божией Матери
ул. Медицинская, д. 18
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Наименование храма, адрес
|
Дата, время
|
Богослужение
|
Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона
пр – т Гагарина, д. 119 а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери
п. Ближнее Константиново, ул. Героя Борисова, д. 17
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца при Нижегородской Академии МВД России
Анкудиновское шоссе, д. 3
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца
ул. Кащенко, д. 31 а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
ул. Ларина, около д. 7
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Храм во имя святой блаженной Матроны Московской
ул. Цветочная, напротив дома 119
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Храм в честь святаго благовернаго равноапостольнаго князя Владимира
д. Сартаково, ул. Нагорная, д. 1
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление»
ул. Даргомыжского, д. 15в
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:20
|
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Спасо – Преображенская (Карповская) церковь
ул. Суздальская, д. 58
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:20
|
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:30
|
Храм во имя святых апостола Тимофея и мученицы Татианы
ул. Трамвайная, д. 79
|
Поздняя Литургия
|
01.05.2021 – 23:20
|
Спасо–Преображенский собор
ул. Щербакова, д.11
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Ранняя Литургия
|
02.05.2021г. – 06:30
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:30
|
Церковь Святой Живоначальной Троицы
г. Нижний Новгород,
ул. Кима, д.77
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:00
|
Церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери
ул. Планетная, 25 б
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского
ул. Баррикад, д.3
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость»
пр – т 70 лет Октября, д. 2
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Храм в честь Всех Святых
ул. Коновалова, д.26 а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:30
|
Собор Благовещения Пресвятой Богородицы
пер. Мельничный, д. 8
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 21:00
|
Успенский храм
пер. Мельничный, д. 8
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:30
|
Вознесенский Печерский мужской монастырь
Вознесенский собор
Приволжская слобода д. 108
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Крестовоздвиженский женский монастырь
Окский съезд, д. 2б
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского
ул. Стрелка, д. 3а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:00
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:00
|
Собор Всемилостивого Спаса и Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня
Ярмарочный проезд, д. 10
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери
ул. Гордеевская, д. 141а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:00
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Храм в честь иконы Божией Матери «Иверская»
ул. Движенцев, д. 17м
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 22:00
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:00
|
Храм в честь Славного Преображения Господня
ул. Интернациональная, д. 81а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:30
|
Приход храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери
ул. Аэродромная, д. 29
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Храм во имя Всемилостивейшего Спаса
ул. Максима. Горького, д. 177а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:30
|
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи
Ивановский съезд, д. 1б
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери
Зеленский съезд, д. 1
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Храм в честь святой мученицы царицы Александры
пгт. Зеленый Город, д. 1
Храм в честь пророка Божия Илии
ул. Ильинская, д. 9
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Храм в честь преподобного Сергия Радонежского
ул. Сергиевская, д. 25а
Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» и святых Жен Мироносиц
ул. Добролюбова, д. 13а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Храм в честь Вознесения Господня
ул. Ильинская, д. 54
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Храм в честь Преображения Господня
Слобода Печеры, д. 124
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:30
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Храм в честь святителей Московских Нижегородского подворья Свято–Троицкого Серафимо–Дивеевского женского монастыря
ул. Короленко, д. 14
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:00
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Храм в честь Успения Божией Матери
пер. Крутой, д. 3
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Собор архангела Михаила
Кремль
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Соборная Церковь в честь Святой Живоначальной Троицы
ул. Овражная, д. 94
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы
ул. Рождественская, д. 34
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Храм в честь св. апостолов Петра и Павла
ул. М. Горького, д 141а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Храм в честь Воскресения Христова
ул. Шевченко, д. 1а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Храм в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
ул. Нестерова, д. 2
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:00
|
Храм в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги
ул. Верхнепечерская, д. 7в
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 08:30
|
Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы
ул. Большая Покровская, д. 30
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы
ул. Заломова, д.21а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
02.05.2021г. – 00:00
|
|
Поздняя Литургия
|
02.05.2021г. – 09:00
|
Архиерейское подворье храма во имя Святых Кирилла и Мефодия
ул. Грузинская, д.44 а
|
Пасхальное богослужение. Ночная Литургия
|
01.05.2021г. – 23:45
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