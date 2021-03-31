инвест-проект
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
28 апреля 2021 14:02  [4] "Единая Россия" поздравила сотрудников скорой медпомощи с праздником
28 апреля 2021 13:48  [78] Тысяча нижегородцев получит памятный знак в честь 800-летия Нижнего Новгорода
28 апреля 2021 13:23  [65] Участки под берегоукреплением Черниговской набережной передали в собственность Нижегородской области
28 апреля 2021 12:55  [127] Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода (список)
28 апреля 2021 12:54  [96] Горадминистрация пока не будет влиять на пассажирские перевозки в Нижнем Новгороде
28 апреля 2021 12:35  [83] Пешеходный мост над Зеленским съездом отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода
28 апреля 2021 12:20  [85] Пострадавшим при взрыве газа в доме села Маргуша предоставят новое жилье
28 апреля 2021 12:10  [1403] Мэрия ввела режим ЧС в Нижегородском районе из-за аварийного дома
28 апреля 2021 11:55  [139] Качество обучения в школах Нижнего Новгорода не ухудшилось на "дистанционке"
28 апреля 2021 11:03  [213] Свет временно отключили в 22 домах в Нижнем Новгороде
Общество

Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода (список)

28 апреля 2021 12:55  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородской епархии.

По словам собеседника агентства, в остальных храмах и монастырях города пройдет поздняя литургия - утром 2 мая.

Отмечается, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит торжественное служение в соборе в честь Александра Невского 1 мая в 23:00.

График пасхальных богослужений:

Наименование храма,

адрес

Дата, время

Богослужение

Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»

ул. Александра Люкина, д. 9д

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:30

Храм во имя преподобного Серафима Саровского

ул. 50 лет Победы, д. 7а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:00

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери

Березовая Пойма, ул. Лучистая, д. 3

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы

ул. Топольная, д. 11

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:00

Храм в честь Владимирской – Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества

ул. Бекетова, д. 69/1

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:00

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Храм во имя Всех Святых

кладбище «Марьина Роща»

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Храм в честь Державной иконы Божией Матери

ул. Медицинская, д. 18

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Наименование храма, адрес

Дата, время

Богослужение

Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона

пр – т Гагарина, д. 119 а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери

п. Ближнее Константиново, ул. Героя Борисова, д. 17

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца при Нижегородской Академии МВД России

Анкудиновское шоссе, д. 3

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца

ул. Кащенко, д. 31 а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

ул. Ларина, около д. 7

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Храм во имя святой блаженной Матроны Московской

ул. Цветочная, напротив дома 119

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Храм в честь святаго благовернаго равноапостольнаго князя Владимира

д. Сартаково, ул. Нагорная, д. 1

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление»

ул. Даргомыжского, д. 15в

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:20

 

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Спасо – Преображенская (Карповская) церковь

ул. Суздальская, д. 58

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:20

 

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:30

Храм во имя святых апостола Тимофея и мученицы Татианы

ул. Трамвайная, д. 79

Поздняя Литургия

01.05.2021 – 23:20

Спасо–Преображенский собор

ул. Щербакова, д.11

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Ранняя Литургия

02.05.2021г. – 06:30

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:30

Церковь Святой Живоначальной Троицы

г. Нижний Новгород,

ул. Кима, д.77

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:00

Церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери

ул. Планетная, 25 б

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского

ул. Баррикад, д.3

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость»

пр – т 70 лет Октября, д. 2

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Храм в честь Всех Святых

ул. Коновалова, д.26 а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:30

Собор Благовещения Пресвятой Богородицы

пер. Мельничный, д. 8

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 21:00

Успенский храм

пер. Мельничный, д. 8

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:30

Вознесенский Печерский мужской монастырь

Вознесенский собор

Приволжская слобода д. 108

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Крестовоздвиженский женский монастырь

Окский съезд, д. 2б

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского

ул. Стрелка, д. 3а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:00

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:00

Собор Всемилостивого Спаса и Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня

Ярмарочный проезд, д. 10

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери

ул. Гордеевская, д. 141а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:00

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Храм в честь иконы Божией Матери «Иверская»

ул. Движенцев, д. 17м

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 22:00

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:00

Храм в честь Славного Преображения Господня

ул. Интернациональная, д. 81а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:30

Приход храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери

ул. Аэродромная, д. 29

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

 

 

Храм во имя Всемилостивейшего Спаса

ул. Максима. Горького, д. 177а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:30

Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи

Ивановский съезд, д. 1б

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери

Зеленский съезд, д. 1

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Храм в честь святой мученицы царицы Александры

пгт. Зеленый Город, д. 1

Храм в честь пророка Божия Илии

ул. Ильинская, д. 9

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского

ул. Сергиевская, д. 25а

Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» и святых Жен Мироносиц

ул. Добролюбова, д. 13а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Храм в честь Вознесения Господня

ул. Ильинская, д. 54

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

 

Храм в честь Преображения Господня

Слобода Печеры, д. 124

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:30

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

 

Храм в честь святителей Московских Нижегородского подворья Свято–Троицкого Серафимо–Дивеевского женского монастыря

ул. Короленко, д. 14

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:00

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Храм в честь Успения Божией Матери

пер. Крутой, д. 3

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Собор архангела Михаила

Кремль

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Соборная Церковь в честь Святой Живоначальной Троицы

ул. Овражная, д. 94

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

 

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы

ул. Рождественская, д. 34

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Храм в честь св. апостолов Петра и Павла

ул. М. Горького, д 141а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

 

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Храм в честь Воскресения Христова

ул. Шевченко, д. 1а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

 

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Храм в честь иконы Божией Матери

«Всех скорбящих Радость»

ул. Нестерова, д. 2

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

 

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:00

Храм в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги

ул. Верхнепечерская, д. 7в

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

 

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 08:30

Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы

ул. Большая Покровская, д. 30

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы

ул. Заломова, д.21а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

02.05.2021г. – 00:00

 

Поздняя Литургия

02.05.2021г. – 09:00

Архиерейское подворье храма во имя Святых Кирилла и Мефодия

ул. Грузинская, д.44 а

Пасхальное богослужение. Ночная Литургия

01.05.2021г. – 23:45

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Религия рпц
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph