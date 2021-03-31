Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода (список) Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородской епархии.

По словам собеседника агентства, в остальных храмах и монастырях города пройдет поздняя литургия - утром 2 мая.

Отмечается, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит торжественное служение в соборе в честь Александра Невского 1 мая в 23:00.

График пасхальных богослужений:

Наименование храма, адрес Дата, время Богослужение Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» ул. Александра Люкина, д. 9д Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 08:30 Храм во имя преподобного Серафима Саровского ул. 50 лет Победы, д. 7а Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:00 Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери Березовая Пойма, ул. Лучистая, д. 3 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы ул. Топольная, д. 11 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:00 Храм в честь Владимирской – Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества ул. Бекетова, д. 69/1 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:00 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 09:00 Храм во имя Всех Святых кладбище «Марьина Роща» Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Храм в честь Державной иконы Божией Матери ул. Медицинская, д. 18 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30

Наименование храма, адрес Дата, время Богослужение Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона пр – т Гагарина, д. 119 а Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 09:00 Храм в честь Казанской иконы Божией Матери п. Ближнее Константиново, ул. Героя Борисова, д. 17 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца при Нижегородской Академии МВД России Анкудиновское шоссе, д. 3 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца ул. Кащенко, д. 31 а Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» ул. Ларина, около д. 7 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 09:00 Храм во имя святой блаженной Матроны Московской ул. Цветочная, напротив дома 119 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Храм в честь святаго благовернаго равноапостольнаго князя Владимира д. Сартаково, ул. Нагорная, д. 1 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» ул. Даргомыжского, д. 15в Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:20 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 09:00 Спасо – Преображенская (Карповская) церковь ул. Суздальская, д. 58 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:20 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 08:30 Храм во имя святых апостола Тимофея и мученицы Татианы ул. Трамвайная, д. 79 Поздняя Литургия 01.05.2021 – 23:20

Спасо–Преображенский собор ул. Щербакова, д.11 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 02.05.2021г. – 00:00 Ранняя Литургия 02.05.2021г. – 06:30 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 08:30 Церковь Святой Живоначальной Троицы г. Нижний Новгород, ул. Кима, д.77 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 02.05.2021г. – 00:00 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 08:00 Церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери ул. Планетная, 25 б Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 02.05.2021г. – 00:00 Храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского ул. Баррикад, д.3 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 02.05.2021г. – 00:00 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 09:00 Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость» пр – т 70 лет Октября, д. 2 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 02.05.2021г. – 00:00 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 09:00 Храм в честь Всех Святых ул. Коновалова, д.26 а Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 02.05.2021г. – 00:00 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 08:30 Собор Благовещения Пресвятой Богородицы пер. Мельничный, д. 8 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 21:00 Успенский храм пер. Мельничный, д. 8 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 08:30 Вознесенский Печерский мужской монастырь Вознесенский собор Приволжская слобода д. 108 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 02.05.2021г. – 00:00 Крестовоздвиженский женский монастырь Окский съезд, д. 2б Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 09:00 Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского ул. Стрелка, д. 3а Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:00 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 08:00 Собор Всемилостивого Спаса и Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня Ярмарочный проезд, д. 10 Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 02.05.2021г. – 00:00 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 09:00 Приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери ул. Гордеевская, д. 141а Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:00 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 09:00 Храм в честь иконы Божией Матери «Иверская» ул. Движенцев, д. 17м Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 22:00 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 08:00 Храм в честь Славного Преображения Господня ул. Интернациональная, д. 81а Пасхальное богослужение. Ночная Литургия 01.05.2021г. – 23:30 Приход храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери ул. Аэродромная, д. 29 Поздняя Литургия 02.05.2021г. – 09:00