Мужчина в Нижегородской области погиб, упав в канализационный колодец Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчина в Нижегородской области погиб, упав в канализационный колодец. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел 28 апреля в д. Бурцево Богородского района.

В силовое ведомство поступило сообщение о том, что в канализационном колодце находятся двое мужчин. Прибывшие по месту вызова сотрудники пожарно-спасательной части при помощи веревки и с применением дыхательных масок подняли одного из мужчин на поверхность.

Второго мужчину спасти не удалось.

Сейчас устанавливается возможная причина произошедшего.