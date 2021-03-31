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Мужчина в Нижегородской области погиб, упав в канализационный колодец. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, инцидент произошел 28 апреля в д. Бурцево Богородского района.
В силовое ведомство поступило сообщение о том, что в канализационном колодце находятся двое мужчин. Прибывшие по месту вызова сотрудники пожарно-спасательной части при помощи веревки и с применением дыхательных масок подняли одного из мужчин на поверхность.
Второго мужчину спасти не удалось.
Сейчас устанавливается возможная причина произошедшего.
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