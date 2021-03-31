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Общество

ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра 30 апреля – 1 мая

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС предупреждает, что в ближайшие три часа и до средины 1 мая в Нижнем Новгороде могут произойти чрезвычайные ситуации.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Нижний Новгород надвигается очень сильный юго-западный ветер. Его порывы будут достигать до 19 м/с

Именно это неблагоприятное погодное явление и станет причиной ЧС, поскольку сильный ветер может повредить линии электропередачи и связи, обрушить слабоукрепленные конструкции, в том числе строительные краны, вырвать деревья со слабой корневой системой.

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Теги:
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