ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра 30 апреля – 1 мая

Фото:
Региональное ГУ МЧС предупреждает, что в ближайшие три часа и до средины 1 мая в Нижнем Новгороде могут произойти чрезвычайные ситуации.
Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Нижний Новгород надвигается очень сильный юго-западный ветер. Его порывы будут достигать до 19 м/с
Именно это неблагоприятное погодное явление и станет причиной ЧС, поскольку сильный ветер может повредить линии электропередачи и связи, обрушить слабоукрепленные конструкции, в том числе строительные краны, вырвать деревья со слабой корневой системой.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+