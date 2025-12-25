Глеб Никитин исполнит мечты детей из Нижегородской области и Харцызска Общество

Фото: Максим Герасимов

25 декабря губернатор Нижегородской области Глеб Никитин присоединился к всероссийской акции "Елка желаний", которая прошла во время заседания Госсовета в Кремле. Руководитель региона снял с праздничной елки три шара с желаниями детей из Нижегородской области и ДНР.

11-летний Давид из Нижнего Новгорода мечтает о велосипеде. 14-летний Сергей из Арзамаса хотел бы получить на Новый год проектор, а 6-летний Илья из Харцызска загадал "умную" колонку. Глеб Никитин отметил, что сделает все возможное, чтобы мечты ребят были исполнены в ближайшее время.

Глава региона подчеркнул, что акция является одним из самых теплых и радостных событий в предновогодний период. По его словам, настоящее удовольствие заключается не в получении подарков, а в возможности подарить ребенку чудо. Он также отметил, что с каждым годом к акции присоединяется все больше детей.

"Мы с командой постараемся как можно скорее реализовать детские желания. Главное – мечтать и верить, тогда все обязательно получится!" - сказал губернатор Нижегородской области.

"Елка желаний" направлена на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и помогает создать для них атмосферу праздника. Участниками акции становятся ребята в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, с тяжелыми заболеваниями, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума и из семей участников СВО. Отдельное внимание в рамках проекта уделяется детям из новых регионов России и приграничных территорий.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Любой желающий может зайти на сайт проекта, выбрать анкету ребенка и помочь исполнить его мечту. В рамках акции предусмотрены три категории желаний: материальные, нематериальные и подарки-сюрпризы. К материальным относятся развивающие пособия и книги, товары для творчества и хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировка, игрушки, а также одежда и костюмы. Нематериальные желания предполагают возможность попробовать себя в профессии, отправиться в поездку или встретиться с известным человеком, например космонавтом. Кроме того, участники акции могут выбрать формат подарка-сюрприза, когда исполнитель сам подбирает подарок с учетом интересов и увлечений ребенка.

