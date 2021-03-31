Пасхальный крестный ход состоится 2 мая в Нижнем Новгороде Общество

Фото: сайт митрополии

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пасхальный крестный ход состоится 2 мая в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Нижегородской митрополии.

Согласно информации, он начнется в 15:00 у Дмитриевской башни нижегородского Кремля. Ход возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Маршрут шествия: площадь Минина – Зеленский съезд – ул. Рождественская – Похвалинский съезд – Благовещенский монастырь.

На протяжении всего пути крестный ход будет сопровождаться колокольным звоном и пасхальными песнопениями.

СПРАВКА:

Крестный ход – торжественное шествие верующих с большим запрестольным или выносным крестом, от которого получило название и само шествие. Участники крестного хода несут также святое Евангелие, иконы, хоругви и другие святыни.

Во время пасхального крестного хода поется пасхальный канон святого Иоанна Дамаскина, вводящий в дух и смысл праздника воскресения Христова. Крестный ход является выражением единой народной веры и усердного моления ко Господу и Матери Божией о даровании церкви и людям благодатной помощи.