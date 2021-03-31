"Единая Россия" поздравила нижегородцев с 1 мая Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" поздравила нижегородцев с 1 мая. Об этом сообщает НРО партии.

Согласно информации, в этот день на площадях и в скверах Нижнего Новгорода активисты и волонтеры со словами поздравлений и добрыми пожеланиями раздавали прохожим памятные сувениры и ленточки-триколор как символ единения всех, кто трудится на благо своего города, своей страны.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета партии "Единой России" Алексея Антонова, первомай - любимый многими поколениями нижегородцев праздник, который объединяет людей разных профессий, возрастов, мировоззрений.

"Он является символом уважения человека труда, надежды на добрые перемены, уверенности в мирной и стабильной жизни. Нижегородская земля всегда славилась трудовыми традициями и успехами. Скоро мы будем отмечать 800-летие Нижнего Новгорода. С каждым годом наш любимый город становится красивее, комфортнее, современнее. И в этом заслуга его жителей – трудолюбивых, творческих, талантливых, неравнодушных. Особые слова благодарности нашим ветеранам, которые своим трудом заложили основу для развития и процветания родного края. И наша задача – сохранить и приумножить их достижения, передать эту эстафету подрастающему поколению", - заметил Алексей Антонов.

С праздником весны и труда поздравили жителей также местные отделения "Единой России" по всей Нижегородской области.