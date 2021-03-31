Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
01 мая 2021 14:44  [61] Будущую реконструкцию стадиона "Водник" обсудили с нижегородцами
01 мая 2021 14:30  [54] Нижегородский водоканал перешел на усиленный режим работы на все праздники
01 мая 2021 13:43  [92] "Единая Россия" поздравила нижегородцев с 1 мая
01 мая 2021 12:11  [202] Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 1 мая
01 мая 2021 11:22  [177] "Первомай - праздник тех, кто любит свое дело", - Олег Лавричев
01 мая 2021 10:44  [169] Пасхальный крестный ход состоится 2 мая в Нижнем Новгороде
01 мая 2021 10:01  [109] "1 мая объединяет тысячи нижегородцев разных поколений", - Евгений Люлин
01 мая 2021 09:21  [131] "Первомай - это праздник с богатой историей и традициями", - Глеб Никитин
30 апреля 2021 21:06  [472] Пасха: история, традиции и символы праздника
30 апреля 2021 19:27  [2988] Поезд "Волга" отправится из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург с новыми вагонами
Общество

"Единая Россия" поздравила нижегородцев с 1 мая

01 мая 2021 13:43  [92] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" поздравила нижегородцев с 1 мая. Об этом сообщает НРО партии.

Согласно информации, в этот день на площадях и в скверах Нижнего Новгорода активисты и волонтеры со словами поздравлений и добрыми пожеланиями раздавали прохожим памятные сувениры и ленточки-триколор как символ единения всех, кто трудится на благо своего города, своей страны.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета партии "Единой России" Алексея Антонова, первомай - любимый многими поколениями нижегородцев праздник, который объединяет людей разных профессий, возрастов, мировоззрений.

"Он является символом уважения человека труда, надежды на добрые перемены, уверенности в мирной и стабильной жизни. Нижегородская земля всегда славилась трудовыми традициями и успехами. Скоро мы будем отмечать 800-летие Нижнего Новгорода. С каждым годом наш любимый город становится красивее, комфортнее, современнее. И в этом заслуга его жителей – трудолюбивых, творческих, талантливых, неравнодушных. Особые слова благодарности нашим ветеранам, которые своим трудом заложили основу для развития и процветания родного края. И наша задача – сохранить и приумножить их достижения, передать эту эстафету подрастающему поколению", - заметил Алексей Антонов.

С праздником весны и труда поздравили жителей также местные отделения "Единой России" по всей Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph