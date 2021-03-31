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Бизнес

Участниками проекта социального предпринимательства "Начни свое дело" в Выксе стали более 100 человек

03 мая 2021 11:16  [82] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Более 100 человек прошли обучение социальному предпринимательству в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отмечается, что выпускники программы смогут получить гранты до 200 тысяч рублей на открытие своего дела.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что в регионе ведется активная работа по поддержке социальных предпринимателей, чья деятельность, в свою очередь, положительно сказывается на качестве жизни нижегородцев

"Начни свое дело" является совместным проектом бизнеса и государства: он разработан Выксунским металлургическим заводом и администрацией городского округа города Выкса, выксунским бизнес-инкубатором и Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области.

Проект направлен на поиск и отбор лучших социальных бизнес-проектов, которые способствуют повышению качества жизни и созданию новых рабочих мест в городе Выкса. Программа реализуется с целью решения общественных проблем, повышения уровня гражданской и деловой активности в городе, смягчения социальной напряженности. Всего за три года реализации программы в Выксе было поддержано 34 проекта и создано 65 рабочих мест.

Напомним, что победителей и призеров проектной деятельности по проекту "Бережливое производство" наградили на АО "АПЗ". 

 

 

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