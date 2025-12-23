Нижегородская область выполнила нацпроект "Международная кооперация и экспорт" на 100%

Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
23 декабря 2025 09:54 Экономика
План реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Нижегородской области исполнен на 100%. Итоги реализации национальных проектов были подведены в ходе заседания правительства Нижегородской области. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Координацию реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Нижегородской области осуществляют заместитель губернатора Андрей Саносян и министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Ключевым оператором проекта выступает региональный Центр поддержки экспорта, оказывающий комплексную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства при выходе на зарубежные рынки.

«На реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2025 году выделено 12,7 миллиона рублей. Основная цель проекта – обеспечить к 2030 году рост несырьевого неэнергетического экспорта на 67%. Уже сегодня мы видим устойчивую динамику: при участии регионального центра поддержки экспорта в этом году 35 субъектов малого и среднего предпринимательства осуществили экспорт товаров и услуг, что позволило выполнить плановый показатель на 140 процентов», – рассказал Андрей Саносян.

Заместитель губернатора отметил, что, несмотря на отсутствие ассигнований, регион активно вовлечен в реализацию федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

«Продукция агропромышленного комплекса Нижегородкой области поставляется более чем в 130 стран мира. Основные страны - это Китай, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия и Индия. Для продвижения продукции нижегородские предприятия активно участвуют в бизнес-миссиях, приняли участие в шести международных выставках и конференциях», - добавил Андрей Саносян.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию.

Андрей Саносян Нацпроект Экспорт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных