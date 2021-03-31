Победителей и призеров "Бережливого производства" наградили на АПЗ Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Победителей и призеров проектной деятельности по проекту "Бережливое производство" наградили на АО "АПЗ". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, их поздравил генеральный директор завода Андрей Капустин.

В конференц-зале предприятия собрались руководство и самые активные участники, вовлеченные в процесс оптимизации производственных и административных процессов.

"Проекту "Бережливое производство" мы уделяем большое внимание и придаем важное значение, потому что эти мероприятия дают видимый хороший эффект по оптимизации нашего рабочего пространства", – отметил в приветственном слове генеральный директор Андрей Капустин.

По итогам отборочного тура, который проводился заочно, 3 из 14 проектов вышли в финал. Рабочие группы, состоящие из представителей цехов, отдела бизнес-анализа и отдела информационных систем, защищали свои работы перед заводской комиссией – директорами по направлениям.

"Сегодня, на очном этапе, коллеги получили дополнительную мотивацию от того, что смогли пообщаться напрямую с первыми лицами предприятия и показать значимость своей деятельности. Главное, сделать небольшой проект или улучшение, увидеть, что это действительно помогает эффективнее работать. Уверен, коллеги продолжат работу в этом направлении с нашей помощью", – отметил начальник отдела бизнес-анализа Роман Ляпин.

В итоге первое место завоевал проект "Автоматизация выдачи металла в производство в ПРБ цеха №54", на втором – "Внедрение электронного заполнения технологической ведомости в цехе №42", на третьем – проект "Повышение эффективности процесса изготовления детали "корпус" в цехе №64".

Лучшим подразделением по "Бережливому производству" в 2020 году стал цех №64, он получил самый высокий балл по результатам аудита системы менеджмента производства и системы 5С.

Также генеральный директор вручил дипломы конкурса за лучшую заявку на улучшение административных и производственных процессов и самому активному подразделению. В этом году им стала служба управления производством.

"Более 10 заявок мы реализовали, участвовал практически весь коллектив. Суммарный экономический эффект более 1 млн рублей. Заявки касались улучшений производственных процессов, изготовления деталей, в целом работы нашей службы", – сказал заместитель директора по производству – начальник СУП Андрей Захаров.

Все победители и призеры конкурса получили дипломы и денежные премии.