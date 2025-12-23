Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Экономика

Минфин объяснил увеличение госдолга Нижегородской области в 2025 году

23 декабря 2025 09:58 Экономика
Минфин объяснил увеличение госдолга Нижегородской области в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

Рост государственного долга Нижегородской области в 2025 году связан с макроэкономической ситуацией и необходимостью закрывать дефицит бюджета, который был заложен при его утверждении на текущий год. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород", комментируя данные Минфина РФ о том, что к началу декабря у региона сформировался самый крупный госдолг среди субъектов России — 186,6 млрд рублей.

Кроме того, увеличение объема коммерческих заимствований обусловлено необходимостью погашать часть бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, согласно утвержденным графикам платежей.

По информации областного министерства финансов, в 2025 году все текущие расходы регионального бюджета обеспечиваются собственными доходами. Заимствования привлекаются главным образом для финансирования крупных проектов развития и социальных инициатив. Речь идет о строительстве школ и детсадов, продлении линии метро, возведении дорог и других значимых объектов.

Долговая нагрузка на конец года составляет 72,9%, а без учета инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета — 54,9%. В минфине подчеркнули, что такой уровень считается экономически безопасным. В долговой политике регион последовательно делает ставку на долгосрочные бюджетные кредиты из федерального бюджета: в структуре госдолга в 2025 году более 60% приходится именно на такие займы. Процентные ставки по ним, как отмечается, находятся в диапазоне 0,1–3% годовых.

В ведомстве напомнили, что Нижегородская область остается абсолютным лидером по объему одобренных инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках инфраструктурного меню — 107,2 млрд рублей. Привлечение таких средств позволяет реализовывать крупные инфраструктурные проекты уже сейчас, не откладывая развитие региона. В частности, продолжается продление линии метро в Нижнем Новгороде, строится дублер проспекта Гагарина и реализуются другие инициативы.

Кроме того, в рамках послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По предварительной оценке, это даст Нижегородской области возможность высвободить значительные средства — около 46,5 млрд рублей. Часть суммы (3,5 млрд рублей) региону уже списали. В соответствии с поручением главы государства высвобождаемые средства планируется направить на запуск новых инвестпроектов, решение вопросов ЖКХ, развитие общественного транспорта и другие направления.

В минфине отдельно подчеркнули, что в структуре госдолга Нижегородской области отсутствуют кредиты иностранных банков и международных финансовых организаций, поэтому подобные утверждения некорректны. "27 млрд рублей — это кредиты коммерческих банков", — заключили в профильном министерстве.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород может добиться списания 8,5 млрд рублей бюджетных кредитов.

Долги Минфин Финансы
