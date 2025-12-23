Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Экономика

Подписаны первые соглашения с резидентами ОЭЗ "Кулибин" на Бору

23 декабря 2025 09:39 Экономика
Подписаны первые соглашения с резидентами ОЭЗ Кулибин на Бору

Два первых соглашения о запуске промышленных проектов заключены для новых участков особой экономической зоны "Кулибин", расположенных на территории городского округа Бор в Нижегородской области. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале. Резидентами стали предприятия "Виндротор" и "Борский кузнечно-литейный комплекс".

Компания "Виндротор" намерена построить завод по выпуску стальных электросварных труб различных форм. Объём инвестиций в проект составит 379 млн рублей. Производственная мощность предприятия составит 150 тысяч тонн продукции в год, а количество рабочих мест достигнет 103.

Вторым резидентом стала компания "Борский КЛК", которая организует металлургическое производство по выпуску отливок и поковок. Объем вложений в проект составит 45,5 млн рублей. Завод обеспечит 40 рабочих мест и будет выпускать до 665 тонн изделий ежегодно.

Как напомнил Поляков, 1 ноября 2025 года правительство России утвердило расширение территории ОЭЗ "Кулибин" на 118 гектаров за счёт площадок в округе Бор. В результате общая площадь зоны увеличилась до 842 гектаров.

На сегодняшний день статус резидента особой экономической зоны получили 54 организации. Девять из них уже приступили к производственной деятельности.

Ранее сообщалось, что концессию по созданию портовой инфраструктуры ОЭЗ "Кулибин" на Бору планируют заключить в 2026 году.

Теги:
Борский г.о. ОЭЗ Промышленность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных