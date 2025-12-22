Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 декабря 2025 18:26Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по числу просмотров на инвесткарте России
22 декабря 2025 16:08Нижегородская область отгрузила промпродукцию почти на 2 трлн руб. за 9 месяцев
22 декабря 2025 16:00Нижегородской области выделят еще 2 млрд рублей на дорожный ремонт
22 декабря 2025 15:44Три участка под долгостроем на Гончарова снова продают в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 14:57Нижегородское УФАС оштрафовало Сбер на 800 000 рублей за рекламу
22 декабря 2025 14:34Руководители более 120 компаний приняли участие во встрече, посвященной инвестиционным итогам года
22 декабря 2025 14:00Еще 10 участков изымают для строительства обхода Балахны
22 декабря 2025 13:27ОМК и МИСИС совместно разработают новые металлургические технологии
22 декабря 2025 12:00Инвестор получил разрешение для постройки гостиницы на улице Ильинской
22 декабря 2025 10:06Три нижегородских предприятия перешли в режим простоя
Экономика

Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по числу просмотров на инвесткарте России

22 декабря 2025 18:26 Экономика
Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по числу просмотров на инвесткарте России

Нижегородская область вошла в топ-3 самых просматриваемых регионов РФ на инвестиционной карте России в текущем году. С начала года посетители федеральной карты просмотрели информацию о Нижегородской области более 5 300 раз. Первые две позиции в рейтинге заняли Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Инвестиционная карта РФ разработана Минэкономразвития России совместно с правительством Москвы.

С 2025 года повышение инвестиционной активности является одной из основных задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

«На данный момент на федеральной инвестиционной карте в Нижегородской области размещено более 500 площадок, доступных во всех муниципалитетах региона. Они подходят для создания как небольших торговых точек, так и крупных промышленных предприятий. Их перечень на регулярной основе обновляется специалистами Корпорации развития совместно с представителями муниципалитетов», – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Платформа агрегирует данные инвестиционных карт субъектов РФ, которые были разработаны в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта. С помощью карты можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны объекты инженерной инфраструктуры для возможного техприсоединения.

Также карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта.

Напомним, что в Нижегородской области также действует региональная инвестиционная карта, представляющая собой двуязычную (на русском и английском) публичную карту региона. За наполнение инвестиционных карт отвечает Корпорация развития Нижегородской области.

«Корпорация развития уделяет значительное внимание развитию цифровых сервисов, делающих процесс реализации проекта комфортнее. Инвестиционная карта позволяет быстро подобрать площадку, подходящую под все требования будущего предприятия, а также ознакомиться с окружающей ее инфраструктурой. Информация о доступных участках обновляется регулярно, также на инвесткарте РФ можно ознакомиться с нижегородскими универсальными инвестпредложениями, разработанными агентством развития», – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Карта разработана с учетом регионального инвестиционного стандарта — системы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в области. Его составляющие – инвестиционная декларация, агентство развития, инвесткомитет, инвесткарта, а также свод инвестиционных правил, где прописан весь «клиентский путь» инвестора. Стандарт направлен на оптимизацию взаимодействия инвесторов с органами власти и ресурсоснабжающими организациями и сокращение сроков при реализации проектов. На сегодняшний день в регионе внедрены все элементы инвестстандарта.

Также инвестиционная карта Нижегородской области признана лучшей в стране по итогам национальной премии «Лидеры инвестиционного развития-2024».

Всего с начала 2025 года с помощью инвестиционной карты Нижегородской области были подобраны площадки для реализации 10 проектов в области промышленности и логистики. Например, компания «Альянс-НН» уже ведет строительство распределительного центра в Дзержинске.

Напомним, что АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
инвестиционные проекты инвесторы экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных