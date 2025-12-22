Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по числу просмотров на инвесткарте России Экономика

Нижегородская область вошла в топ-3 самых просматриваемых регионов РФ на инвестиционной карте России в текущем году. С начала года посетители федеральной карты просмотрели информацию о Нижегородской области более 5 300 раз. Первые две позиции в рейтинге заняли Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Инвестиционная карта РФ разработана Минэкономразвития России совместно с правительством Москвы.

С 2025 года повышение инвестиционной активности является одной из основных задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

«На данный момент на федеральной инвестиционной карте в Нижегородской области размещено более 500 площадок, доступных во всех муниципалитетах региона. Они подходят для создания как небольших торговых точек, так и крупных промышленных предприятий. Их перечень на регулярной основе обновляется специалистами Корпорации развития совместно с представителями муниципалитетов», – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Платформа агрегирует данные инвестиционных карт субъектов РФ, которые были разработаны в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта. С помощью карты можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны объекты инженерной инфраструктуры для возможного техприсоединения.

Также карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта.

Напомним, что в Нижегородской области также действует региональная инвестиционная карта, представляющая собой двуязычную (на русском и английском) публичную карту региона. За наполнение инвестиционных карт отвечает Корпорация развития Нижегородской области.

«Корпорация развития уделяет значительное внимание развитию цифровых сервисов, делающих процесс реализации проекта комфортнее. Инвестиционная карта позволяет быстро подобрать площадку, подходящую под все требования будущего предприятия, а также ознакомиться с окружающей ее инфраструктурой. Информация о доступных участках обновляется регулярно, также на инвесткарте РФ можно ознакомиться с нижегородскими универсальными инвестпредложениями, разработанными агентством развития», – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Карта разработана с учетом регионального инвестиционного стандарта — системы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в области. Его составляющие – инвестиционная декларация, агентство развития, инвесткомитет, инвесткарта, а также свод инвестиционных правил, где прописан весь «клиентский путь» инвестора. Стандарт направлен на оптимизацию взаимодействия инвесторов с органами власти и ресурсоснабжающими организациями и сокращение сроков при реализации проектов. На сегодняшний день в регионе внедрены все элементы инвестстандарта.

Также инвестиционная карта Нижегородской области признана лучшей в стране по итогам национальной премии «Лидеры инвестиционного развития-2024».

Всего с начала 2025 года с помощью инвестиционной карты Нижегородской области были подобраны площадки для реализации 10 проектов в области промышленности и логистики. Например, компания «Альянс-НН» уже ведет строительство распределительного центра в Дзержинске.

Напомним, что АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.