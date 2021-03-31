Волонтеры "Единой России" привели в порядок мемориальный комплекс на кладбище у Федяково Общество

Активисты НРО "Единой России" привели в порядок мемориальный комплекс на кладбище у деревни Федяково в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В работах по благоустройству приняли участие также ученики школы №140 Нижнего Новгорода и волонтеры Нижегородской епархии. Участники субботника привели в порядок десятки воинских захоронений, убрали сухую траву, ветки, мусор, очистили памятники и ограждения, привели в порядок дорожки.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" Алексея Антонова, каждое памятное место – это наша история, наша память, дань уважения защитникам Отечества.

"Радует, что молодые люди участвуют в таких акциях, чтят и помнят свою историю. Очень важно, чтобы современное поколение знало историческую правду о Великой Отечественной войне, о ее героях. Такие акции объединяют наше прошлое и настоящее, символизируют преемственность поколений", - отметил руководитель исполкома.

Напомним, традиционно накануне Дня Победы Нижегородское региональное отделение "Единой России" участвует в мероприятиях по реставрации и приведению в порядок после зимы памятников и мест воинских захоронений во всех населенных пунктах области. Местные отделения партии совместно с администрациями в районах и городских округах провели мониторинг состояния всех комплексов, обелисков и стел, посвященных Великой Отечественной войне. В городах и селах проходят субботники по благоустройству, в которых участвуют активисты партии и "Молодой Гвардии", "Волонтеры Победы", депутаты, сотрудники администраций и коммунальных служб, неравнодушные жители. Особое внимание – памятникам, находящимся в небольших отдаленных поселениях или вдали от них.

Уже приведены в порядок сотни памятных мест. В рамках акций были обновлены и окрашены скульптуры, ограждения, скамейки, где необходимо отремонтировано электрическое освещение, убраны прилегающие территории, обустроены дорожки, посажены цветы.