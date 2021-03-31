Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 7 мая Общество

Фото: С сайта Епархии (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 7 мая. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.

Праздник духовной музыки будет организован в Александро-Невском кафедральном соборе и начнется в 15:00.

Мероприятие будет проводиться с соблюдением эпидемиологических мер безопасности. Вход - свободный.

Режиссер и главный дирижер хорового собора – Иван Стольников.

Список участников Пасхального хорового собора 2021 года:

- Смешанный хор Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки;

- Женский хор Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки;

- Академический хор Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки;

- Академический хор студентов Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки;

- Хор Суздальского Спасо-Евфимиева мужского монастыря "Благовест";

- Муниципальный камерный хор "Нижний Новгород";

- Хор регентского отделения Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии "Покров" имени митрополита Николая (Кутепова);

- Хор Нижегородского музыкального училища им. М. А. Балакирева.