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Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 7 мая. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.
Праздник духовной музыки будет организован в Александро-Невском кафедральном соборе и начнется в 15:00.
Мероприятие будет проводиться с соблюдением эпидемиологических мер безопасности. Вход - свободный.
Режиссер и главный дирижер хорового собора – Иван Стольников.
Список участников Пасхального хорового собора 2021 года:
- Смешанный хор Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки;
- Женский хор Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки;
- Академический хор Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки;
- Академический хор студентов Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки;
- Хор Суздальского Спасо-Евфимиева мужского монастыря "Благовест";
- Муниципальный камерный хор "Нижний Новгород";
- Хор регентского отделения Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии "Покров" имени митрополита Николая (Кутепова);
- Хор Нижегородского музыкального училища им. М. А. Балакирева.
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