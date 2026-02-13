Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Детскую поликлинику №4 открыли после ремонта в Нижнем Новгороде

13 февраля 2026 15:52 Общество
Детскую поликлинику №4 открыли после ремонта в Нижнем Новгороде

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в феврале после капитального ремонта возобновила работу Детская поликлиника №4, входящая в структуру Детской городской больницы №25.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, обновление учреждения выполнено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

В ходе ремонта специалисты полностью обновили внутренние помещения: заменили покрытия стен, полов и потолков, установили новые окна и двери. Проведена замена сантехники, сетей водоснабжения и канализации, модернизированы электропроводка и системы освещения. Для обеспечения безопасности смонтирована современная система противопожарной сигнализации.

На проведение ремонтных работ было направлено свыше 8,1 млн рублей. Еще более 1,5 млн рублей из регионального бюджета выделили на приобретение медицинского оборудования и функциональной мебели.

Главный врач Детской городской больницы №25 Алексей Зиновьев сообщил, что проектная мощность обновленной поликлиники составляет около 40 посещений в смену. В здании оборудованы 12 медицинских кабинетов, просторная регистратура с зоной ожидания, кол-центр, а также гардеробные для пациентов и сотрудников.

"Мы с гордостью открываем двери обновленной поликлиники. Это стало возможным благодаря слаженной работе всей нашей команды. Готовы с новыми силами принимать маленьких пациентов в красивых и удобных пространствах", — отметил Алексей Зиновьев.

Первые посетители уже оценили изменения. Одна из мам рассказала, что по сравнению с 2014 годом, когда она приходила сюда со старшим ребенком, изменения значительные. По ее словам, прежние узкие коридоры и старые двери сменились светлыми и просторными помещениями, а ожидание приема стало гораздо более комфортным.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он объединяет 11 федеральных направлений, среди которых "Здоровье для каждого", "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Медицинские кадры", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сахарным диабетом", "Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания", "Совершенствование экстренной медпомощи", "Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров", "Национальная платформа "Здоровье" и "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

Ранее сообщалось, что Центр диспансерного наблюдения при Нижегородском кардиоцентре заработал на полную мощность.

Здравоохранение Нацпроект Поликлиника
