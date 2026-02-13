Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Шесть улиц в центре Нижнего Новгорода останутся без отопления 14 февраля

13 февраля 2026 14:14 Общество
Шесть улиц в центре Нижнего Новгорода останутся без отопления 14 февраля

АО "ОКО" выявило ненадежный участок теплосети и приступает к его предупредительному ремонту. Работы начнутся вечером 13 февраля на улице Ванеева, 9, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

"В период устранения другого повреждения мы провели диагностику соседнего участка тепловой сети и выявили повреждение, которое требует неотложного устранения. Работы планируем начать в пятницу вечером, с окончательным открытием дорожного движения в воскресенье утром. Подготовительные мероприятия начнем проводить в пятницу, после того как основной поток транспорта пройдет", - сообщил главный инженер по теплоснабжению АО "ОКО" Игорь Купцов.

По его словам, к ремонту привлекут три бригады и девять единиц техники, все необходимые материалы уже подготовлены.

Перед отключением тепла дома и объекты прогреют, а после завершения ремонта подачу ресурса восстановят и проведут дополнительный прогрев. О предстоящих работах уведомлены домоуправляющие компании, районная администрация и городская единая дежурно-диспетчерская служба.

Временно будет ограничена подача тепла в некоторые дома и организации на улицах Ванеева, Невзоровых, Панина, Генкиной, Ижорская и Полтавская.

По предварительной информации, ограничения продлятся с 03:00 до 15:00 14 февраля.

Работы планируется выполнять с учетом прогноза погоды при положительных температурах воздуха. После завершения ремонта начнется поэтапное заполнение тепловых сетей.

Напомним, из‑за подготовки площадки, размещения техники и самого ремонта с вечера 13 февраля и до завершения работ будет ограничено движение на перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых. Общественный транспорт изменит маршруты.

