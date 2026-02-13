Развитие православного образования обсудили в Нижнем Новгороде

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Василием 12 февраля. В обсуждении также приняли участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, глава регионального минобра Михаил Пучков, замгубернатора Краснодарского края Александр Руденко и представители органов власти.
Основной темой встречи стало взаимодействие правительства Нижегородской области и Нижегородской митрополии в сфере православного образования. Глава региона отметил опыт Краснодарского края в этой области.
По словам Глеба Никитина, Нижегородская епархия активно сотрудничает с правительством по вопросам открытия новых образовательных организаций. Православные гимназии региона работают по федеральным государственным образовательным стандартам, участвуют в федеральных инициативах и реализуют внеурочные курсы "Россия – мои горизонты" и "Разговоры о важном".
Губернатор подчеркнул, что православные образовательные учреждения области первыми апробировали бережливые технологии в рамках проектов "Бережливая школа" и "Бережливый детский сад". Он отметил востребованность таких школ у родителей, поскольку высокий академический уровень в них сочетается с воспитанием на основе духовно-нравственных ценностей.
"Такое воспитание очень важно в целом для общества, региона и страны, поэтому правительство Нижегородской области заинтересовано в поддержке подобных образовательных организаций и в открытии новых гимназий", — заявил глава региона.
Он также добавил, что облправительство оказывает православным учреждениям поддержку в вопросах лицензирования и аккредитации, обеспечения учебного процесса и содержания зданий. И выразил надежду на дальнейшее развитие этой работы, отметив, что прием в православные гимназии Нижегородской митрополии уже проходит на конкурсной основе.
Митрополит Георгий поблагодарил губернатора и правительство региона за поддержку и рассказал о результатах совместной работы. В частности, сообщил о деятельности молодежного духовно-просветительского центра в городе Бор, а также о подготовке аналогичных проектов в Сормовском, Молитовском и Московском благочиниях Нижегородской епархии.
По данным Нижегородской епархии, в регионе действуют 19 частных учреждений религиозных организаций Русской православной церкви: 11 православных гимназий, одна монастырская школа и детские сады. Ежегодно гимназии выпускают около 350 девятиклассников и более 150 одиннадцатиклассников.
Напомним, что в конце января Никитин представил в Москве выставку, приуроченную к 80-летию патриарха Кирилла.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+