Общество

Развитие православного образования обсудили в Нижнем Новгороде

13 февраля 2026 16:13 Общество
Развитие православного образования обсудили в Нижнем Новгороде

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Василием 12 февраля. В обсуждении также приняли участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, глава регионального минобра Михаил Пучков, замгубернатора Краснодарского края Александр Руденко и представители органов власти.

Основной темой встречи стало взаимодействие правительства Нижегородской области и Нижегородской митрополии в сфере православного образования. Глава региона отметил опыт Краснодарского края в этой области.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская епархия активно сотрудничает с правительством по вопросам открытия новых образовательных организаций. Православные гимназии региона работают по федеральным государственным образовательным стандартам, участвуют в федеральных инициативах и реализуют внеурочные курсы "Россия – мои горизонты" и "Разговоры о важном".

Губернатор подчеркнул, что православные образовательные учреждения области первыми апробировали бережливые технологии в рамках проектов "Бережливая школа" и "Бережливый детский сад". Он отметил востребованность таких школ у родителей, поскольку высокий академический уровень в них сочетается с воспитанием на основе духовно-нравственных ценностей.

"Такое воспитание очень важно в целом для общества, региона и страны, поэтому правительство Нижегородской области заинтересовано в поддержке подобных образовательных организаций и в открытии новых гимназий", — заявил глава региона.

Он также добавил, что облправительство оказывает православным учреждениям поддержку в вопросах лицензирования и аккредитации, обеспечения учебного процесса и содержания зданий. И выразил надежду на дальнейшее развитие этой работы, отметив, что прием в православные гимназии Нижегородской митрополии уже проходит на конкурсной основе.

Митрополит Георгий поблагодарил губернатора и правительство региона за поддержку и рассказал о результатах совместной работы. В частности, сообщил о деятельности молодежного духовно-просветительского центра в городе Бор, а также о подготовке аналогичных проектов в Сормовском, Молитовском и Московском благочиниях Нижегородской епархии.

По данным Нижегородской епархии, в регионе действуют 19 частных учреждений религиозных организаций Русской православной церкви: 11 православных гимназий, одна монастырская школа и детские сады. Ежегодно гимназии выпускают около 350 девятиклассников и более 150 одиннадцатиклассников.

Напомним, что в конце января Никитин представил в Москве выставку, приуроченную к 80-летию патриарха Кирилла.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных