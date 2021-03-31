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Общество

"МегаФон" отмечает рост спроса на мобильный интернет в Нижегородской области

07 мая 2021 13:19  [99] Общество

"МегаФон" отмечает рост спроса на мобильный интернет в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В Нижегородской области набирают популярность "мобильные прогулки". С приходом весны абоненты "МегаФона" в регионе стали больше времени проводить не только на улицах, но и в смартфонах. Длительные прогулки подстегнули спрос на мобильный интернет – за два месяца весны нижегородцы израсходовали на 33% больше трафика, чем годом ранее", - говорится в сообщении. 

Самую высокую концентрацию любителей "гулять" по сети связисты обнаружили в Нижнем Новгороде, Дзержинске и городском округе Бор. Города также стали лидерами региона по расходу интернет-трафика. C начала весны здесь загрузили объем данных, сопоставимый с 12 миллионами фильмов в HD-качестве. Среди небольших населенных пунктов погожие деньки проводят онлайн жители поселков Мулино, Дивеево и Починки.

"Мобильный променад" в Нижегородской области наиболее популярен в выходные после 21:00, самым интернет-активным днем весной стало воскресенье. Среда и четверг – дни телефонных переговоров, в начале рабочей недели пользователи меньше времени проводят онлайн, предпочитая общаться голосом. Реже всего созваниваются в воскресенье.

В 2021 году нижегородцы стали чаще прибегать к традиционной телефонной связи. Ежемесячно в среднем абонент МегаФона в республике стал говорить почти на 40 минут больше, чем годом ранее. Самые общительные – жители Нижнего Новгорода, Дзержинска и городского округа Бор, а также поселков Мулино, Новосмолинский и Починки.

В "МегаФон" также рассказали, что весеннее тепло активизировало общение и в социальных сетях. С начала весны почти на 50% трафика больше израсходовали в ВКонтакте, на 10% в Instagram и на 30% в сервисе коротких видео TikTok в сравнении с аналогичным периодом зимы.

В компании напомнили, что по данным независимого исследования международной компании Ookla МегаФон четвертый год подряд сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания по итогам первого квартала по региону в сети LTE оператора составляет 26,8 Мбит/с.

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