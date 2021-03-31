Глеб Никитин возложил венок к Вечному огню в Автозаводском районе Общество

фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Глеб Никитин возложил венок к Вечному огню в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 9 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Из Горьковской области в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 880 тысяч человек. Более трети из них не вернулись обратно. Сегодня мы отдаем дань памяти всем героям, сражавшимся за Победу на фронте и ковавшим ее в тылу", - сказал Глеб Никитин.

Он обратил внимание, что пока нет возможности отметить День Победы в привычном формате, включающем множество различных мероприятий, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

"Но, тем не менее, есть много возможностей выразить свое уважение ветеранам, в частности, это онлайн-акции. И, конечно, особенно ценно встретить праздник в кругу семьи, с родными и близкими", - добавил руководитель областного правительства.

Также в церемонии приняли участие председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Сегодня мы возложили цветы к монументу Славы с Вечным огнем, возведенному в ознаменование боевого и трудового подвига автозаводцев в годы Великой Отечественной войны. Мы почтили память героев минутой молчания. Эта традиция – дань уважения тем, кто позволил нам, нашим детям и внукам жить в мире, в независимой стране, не зная ужасов войны и порабощения. Вечная память и вечная слава подвигу великого народа!" - сказал Евгений Люлин.