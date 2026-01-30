Движение трамваев №2 ограничат из-за коммунальной аварии на Ильинке Общество

Движением трамваев №2 по наружному кольцу временно приостановят из-за аварии на водопроводной линии, сообщили в ООО "Экологические проекты".

Трубу с холодной водой прорвало в непосредственной близости от трамвайных путей на улице Ильинской, 83. С 11:00 будут вестись ремонтно-восстановительные работы.

"Двойка" вернется на наружное кольцо после окончания работ. О возобновлении движения трамваев сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что трактор снес трубу и оставил два жилых дома в Канавине без газа.

Напомним, с 1 февраля начнется реконструкция путей на разворотном кольце на Лапшихе. В связи с этим изменится движение трамваев №18 и №27.