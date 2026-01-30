В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Движение трамваев №2 ограничат из-за коммунальной аварии на Ильинке

30 января 2026 10:16 Общество

Движением трамваев №2 по наружному кольцу временно приостановят из-за аварии на водопроводной линии, сообщили в ООО "Экологические проекты". 

Трубу с холодной водой прорвало в непосредственной близости от трамвайных путей на улице Ильинской, 83. С 11:00 будут вестись ремонтно-восстановительные работы. 

"Двойка" вернется на наружное кольцо после окончания работ. О возобновлении движения трамваев сообщат дополнительно. 

Ранее сообщалось, что трактор снес трубу и оставил два жилых дома в Канавине без газа. 

Напомним, с 1 февраля начнется реконструкция путей на разворотном кольце на Лапшихе. В связи с этим изменится движение трамваев №18 и №27. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных