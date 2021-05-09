Пожар произошёл на Арзамасском машзаводе 9 мая Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Пожар произошёл на Арзамасском машиностроительном заводе 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, вызов на ул. 9 Мая, д. 2 поступил в 19:45. Происходило горение имущества на втором этаже трёхэтажного административного здания.

В 19:55 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 30 кв.м. К 20:33 последствия пожара ликвидировали полностью.

Никто не пострадал. Эвакуация сотрудников не потребовалась.

К тушению были привлечены 32 человека личного состава и восемь техники.