Пожар произошёл на Арзамасском машзаводе 9 мая

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Пожар произошёл на Арзамасском машиностроительном заводе 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, вызов на ул. 9 Мая, д. 2 поступил в 19:45. Происходило горение имущества на втором этаже трёхэтажного административного здания.
В 19:55 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 30 кв.м. К 20:33 последствия пожара ликвидировали полностью.
Никто не пострадал. Эвакуация сотрудников не потребовалась.
К тушению были привлечены 32 человека личного состава и восемь техники.
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