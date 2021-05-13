Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Бизнес
14 мая 2021 15:03  [59] Нижегородская область увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 40%
14 мая 2021 14:26  [77] Доставка цветов в Нижнем Новгороде
14 мая 2021 14:17  [81] АПЗ присвоено имя первого гендиректора 10 лет назад
14 мая 2021 14:04  [80] АПЗ победил в конкурсе по охране труда
14 мая 2021 13:22  [108] Бригада АПЗ пополнила доску почета Арзамаса
14 мая 2021 11:23  [112] Бюджет Заволжья сэкономил 2,3 млн рублей в результате энергосервисного контракта
14 мая 2021 09:15  [112] Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам I квартала 2021 года достигла 12,8 млрд рублей
13 мая 2021 18:19  [416] Выпуск поливинилацетатных клеев на нижегородской ОЭЗ "Кулибин" начнется в июле
13 мая 2021 15:25  [244] Клиенты банка "Открытие" получат первую выплату по стратегии ИСЖ "Квартальный купон 2.0"
13 мая 2021 14:42  [248] Банк "Открытие": Китай подбирает инструменты для снижения цен на железную руду
Бизнес

Доставка цветов в Нижнем Новгороде

14 мая 2021 14:26  [77] Бизнес

Фото: База цветов

Вы замечали, что как много в нашей жизни поводов, чтобы подарить букет цветов? А вот времени для его покупки и доставки адресату хватает не всегда. Приходится отделываться смс, телефонным звонком. Но проявить свое уважение и любовь можно, если воспользоваться услугой доставки цветов https://bazacvetov24.ru/ (анкор: доставка цветов в Нижнем Новгороде).

Подготовка к любому празднику занимает немало времени. Торопясь в череде хлопот, мы пытаемся на бегу купить и букет. Но в магазине драгоценные минуты тратим на выбор цветов, потом ждем, когда флорист оформит букет. Потом, случается, уходим расстроенные — ожидали совсем другого, да и по другой цене. А можно сразу пойти другим путем и сберечь время, непредвиденные траты и хорошее настроение. Путь этот ведет в специализированный интернет-магазин цветов.

Самое больше время вы затратите на выбор букета на сайте. Их там много! И покупателям сразу готовят подсказку - день рождения, для мамы, маленькие букеты-комплименты, романтическое свидание. А может быть у вашего адресата есть любимый цветок? Тюльпаны, розы — предлагают в разных количествах. Ну и самые модные тенденции в оформлении букетов учтены — упакуют в коробку, крафтовую бумагу и даже шляпную коробку.
Выбрали тот самый букет? Первые неприятные неожиданности уже исключены. Из каких цветов будет состоять ваш букет известно, значит разочарования не будет. Цена тоже указана — непредвиденных трат избежали. И, главное, бежать за букетом никуда не надо, его доставят точно по по вашему адресу. Или не по вашему?

Еще одно преимущество доставки цветов — романтическое. Приятные сюрпризы любят все.

А тут звонок в дверь… И курьер вручает роскошный букет цветов, ну или скромный, но элегантный. Главное неожиданно и очень приятно. "Как в кино", - выдохнет счастливый обладатель букета.

Кстати, совершенно неважно где живете вы, где живет ваш адресат. Доставку цветов можно заказать из любой точки страны. Можете не сомневаться: букет будет свеж и доставлен в срок.
Доставка цветов становится все более привычной нижегородцам, потому что все ценят время, удобство и качество.

База Цветов 24 . ру
https://bazacvetov24.ru/ (ссылка не кликабельная)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Торговля Цветы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph