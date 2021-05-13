"Задача нашей молодежной политики – "заякорить" молодежь в Нижегородской области", - Ольга Петрова Общество

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НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов



"Основная задача нашей молодежной политики, которую ставит губернатор – "заякорить" молодежь в Нижегородской области", - заявила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, комментируя старт XXIX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" и форума "Молодежь и наука" в Нижнем Новгороде.

"Глеб Сергеевич на форуме "Молодежь и наука" сказал замечательную фразу о том, что основная задача нашей молодежной политики – "заякорить" молодежь здесь, в Нижегородской области. Таким "якорем", ключевым элементом и может стать наука. В нашем регионе есть НОЦ (научно-образовательный центр. – прим.), большое количество институтов Академии наук, 11 вузов. У нас есть все для того, чтобы получать хорошее образование и затем оставаться работать в регионе: спектр организаций у нас тоже огромный.

Безусловно, для студентов важна и активная веселая студенческая жизнь, и наука с возможностью получения грантов. Все это поднимает и уровень "Студенческой весны", и уровень самих студентов. Ребята понимают, что у них есть возможности, что Россия сегодня – страна возможностей. И каждый может использовать всю совокупность этих возможностей", - сказала чиновник.

Напомним, что XXIX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" стартует в Нижнем Новгороде в год 800-летия города 15 мая 2021 года. С 15 по 20 мая Нижний Новгород примет 3,5 тыс. талантливых студентов из 77 субъектов Российской Федерации.

Студенты будут соревноваться в рамках 10 творческих направлений: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика", "Видео", "Арт". Фестиваль включен в событийную повестку празднования 800-летия Нижнего Новгорода.