Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде с 28 мая по 6 июня. Об этом сообщают организаторы.
Анимацию в этом году покажут в двух форматах - офлайн и онлайн. Офлайн – то есть традиционные фестивальные показы – в этом году пройдут в кинотеатре "Орлёнок".
Показы в кинотеатре объедены в сборники (11 сборников) для различных программ, шесть из которых российские. Пять зарубежных сборников маркированы как взрослые (18+).
На онлайн-платформе multfest.online можно будет увидеть три полнометражных детских фильма.
Расписание в кинотеатре "Орлёнок":
28 мая
10:40. Программа анимации "Оранжевые песни", 55 мин. / 6+
18:00. Программа анимации "Кошки-мышки", 72 мин. / 16+
29 мая
16:00. Программа анимации "Мой знакомый медведь", 69 мин. / 12+
20:00. Программа анимации "Прохожий", 81 мин. / 18+
30 мая
16:00. Программа анимации "Боксбалет", 68 мин. / 12+
20:00. Программа анимации "Последовательные параллели", 81 мин. / 18+
31 мая
10:40. Программа анимации "Мишка и другие звери", 56 мин. / 0+
18:00. Программа анимации "Пастухи облаков", 71 мин. / 16+
1 июня
14:30. Программа анимации "Зимой и летом", 57 мин. / 6+
20:30. Программа анимации "Таинственная шляпа", 80 мин. / 18+
2 июня
14:30. Программа анимации "Мамин помощник", 63 мин. / 0+
20:30. Программа анимации "Усредненное счастье", 80 мин. / 18+
3 июня
20:30. Программа анимации "Сила тяжести", 80 мин. / 18+
4 июня
10:40. Программа анимации "Девочка-птичка", 60 мин. / 6+
5 июня
10:20. Программа анимации "Китопад", 63 мин. / 6+
6 июня
10:20. Программа анимации "Тоби и турбобас", 62 мин. / 6+
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