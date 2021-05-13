Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде с 28 мая по 6 июня Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде с 28 мая по 6 июня. Об этом сообщают организаторы.

Анимацию в этом году покажут в двух форматах - офлайн и онлайн. Офлайн – то есть традиционные фестивальные показы – в этом году пройдут в кинотеатре "Орлёнок".

Показы в кинотеатре объедены в сборники (11 сборников) для различных программ, шесть из которых российские. Пять зарубежных сборников маркированы как взрослые (18+).

На онлайн-платформе multfest.online можно будет увидеть три полнометражных детских фильма.

Расписание в кинотеатре "Орлёнок":

28 мая

10:40. Программа анимации "Оранжевые песни", 55 мин. / 6+

18:00. Программа анимации "Кошки-мышки", 72 мин. / 16+

29 мая

16:00. Программа анимации "Мой знакомый медведь", 69 мин. / 12+

20:00. Программа анимации "Прохожий", 81 мин. / 18+

30 мая

16:00. Программа анимации "Боксбалет", 68 мин. / 12+

20:00. Программа анимации "Последовательные параллели", 81 мин. / 18+

31 мая

10:40. Программа анимации "Мишка и другие звери", 56 мин. / 0+

18:00. Программа анимации "Пастухи облаков", 71 мин. / 16+

1 июня

14:30. Программа анимации "Зимой и летом", 57 мин. / 6+

20:30. Программа анимации "Таинственная шляпа", 80 мин. / 18+



2 июня

14:30. Программа анимации "Мамин помощник", 63 мин. / 0+

20:30. Программа анимации "Усредненное счастье", 80 мин. / 18+

3 июня

20:30. Программа анимации "Сила тяжести", 80 мин. / 18+

4 июня

10:40. Программа анимации "Девочка-птичка", 60 мин. / 6+

5 июня

10:20. Программа анимации "Китопад", 63 мин. / 6+

6 июня

10:20. Программа анимации "Тоби и турбобас", 62 мин. / 6+