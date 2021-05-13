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Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде с 28 мая по 6 июня

18 мая 2021 12:35  [121] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде с 28 мая по 6 июня. Об этом сообщают организаторы.

Анимацию в этом году покажут в двух форматах - офлайн и онлайн. Офлайн – то есть традиционные фестивальные показы – в этом году пройдут в кинотеатре "Орлёнок".

Показы в кинотеатре объедены в сборники (11 сборников) для различных программ, шесть из которых российские. Пять зарубежных сборников маркированы как взрослые (18+).

На онлайн-платформе multfest.online можно будет увидеть три полнометражных детских фильма.

Расписание в кинотеатре "Орлёнок":

28 мая
10:40. Программа анимации "Оранжевые песни", 55 мин. / 6+
18:00. Программа анимации "Кошки-мышки", 72 мин. / 16+

29 мая
16:00. Программа анимации "Мой знакомый медведь", 69 мин. / 12+
20:00. Программа анимации "Прохожий", 81 мин. / 18+

30 мая
16:00. Программа анимации "Боксбалет", 68 мин. / 12+
20:00. Программа анимации "Последовательные параллели", 81 мин. / 18+

31 мая
10:40. Программа анимации "Мишка и другие звери", 56 мин. / 0+
18:00. Программа анимации "Пастухи облаков", 71 мин. / 16+

1 июня
14:30. Программа анимации "Зимой и летом", 57 мин. / 6+
20:30. Программа анимации "Таинственная шляпа", 80 мин. / 18+

2 июня
14:30. Программа анимации "Мамин помощник", 63 мин. / 0+
20:30. Программа анимации "Усредненное счастье", 80 мин. / 18+

3 июня
20:30. Программа анимации "Сила тяжести", 80 мин. / 18+              

4 июня
10:40. Программа анимации "Девочка-птичка", 60 мин. / 6+   

5 июня
10:20. Программа анимации "Китопад", 63 мин. / 6+            

6 июня
10:20. Программа анимации "Тоби и турбобас", 62 мин. / 6+ 

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Теги:
Кинотеатры Мультипликация Фестиваль
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