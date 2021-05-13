Почти 139 млн рублей выделено на реализацию нацпроекта "Культура" в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова приняла участие в мониторинговом совещании по вопросам реализации национального проекта "Культура" в регионах Приволжского федерального округа, которое состоялось в ходе первого регионального культурного форума "АРТ-Курултай" в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"На рабочем совещании под председательством заместителя министра культуры России Ольги Яриловой "сверили часы" по исполнению планов этого года - в целом, мы движемся в графике. Для Нижегородской области нацпроект "Культура" является огромной поддержкой и его действие расширяется. В каждом районе области, где я бывала, спрашивали, когда музеи тоже включат в нацпроект. И, наконец-то, мы получили подтверждение, что на капитальный ремонт муниципальных музеев тоже будут выделяться средства, поэтому уже готовим заявку на 2022-2024 годы", - сообщила Наталья Суханова.

На данный момент общий объем финансирования на реализацию федеральных программ национального проекта "Культура" в Нижегородской области в 2021 году составляет почти 139 млн рублей. Средства рассчитаны на капитальные ремонты 11 сельских домов культуры, модернизацию 3 детских школ искусств, создание 2 виртуальных концертных залов и 4 модельных библиотек. По словам замминистра минкультуры региона, прорабатывается выделение дополнительных средств.

Помимо этого, в Уфе обсудили федеральный партийный проект "Культура малой Родины", в рамках которого в 2021 году в Нижегородской области запланирован ремонт 36 сельских домов культуры, а также для 90 сельских домов культуры и 8 театров будет приобретено новое оборудование на сумму 93,6 млн рублей.

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".