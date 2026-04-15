Общество

15 апреля 2026 15:16 Общество
Директора АНО Институт демографического развития выпустили из СИЗО

Директора региональной АНО "Институт демографического развития" Евгения Журавлева освободили из СИЗО.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального СК, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, Журавлева задержали в Нижнем Новгороде в конце февраля  по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в 2025 году он поручил сотруднику внести в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанных часах. Как считают правоохранители, фактически руководитель не исполнял служебные обязанности в указанном объеме, однако заработную плату получал в полном размере.

Ущерб, причиненный профильному министерству, предварительно оценивается минимум в 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что главу Дома народного единства отправили в СИЗО по делу о взятке.

