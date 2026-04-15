Директора АНО "Институт демографического развития" выпустили из СИЗО

Директора региональной АНО "Институт демографического развития" Евгения Журавлева освободили из СИЗО.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального СК, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, Журавлева задержали в Нижнем Новгороде в конце февраля по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, в 2025 году он поручил сотруднику внести в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанных часах. Как считают правоохранители, фактически руководитель не исполнял служебные обязанности в указанном объеме, однако заработную плату получал в полном размере.
Ущерб, причиненный профильному министерству, предварительно оценивается минимум в 350 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что главу Дома народного единства отправили в СИЗО по делу о взятке.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+