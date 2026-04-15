Квартиру матери бойца СВО утеплят по поручению Юрия Шалабаева Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел личный прием граждан, на котором рассмотрел обращение жительницы Канавина Ирины Вареновой – матери участника СВО.

Женщина рассказала, что в ее квартире на улице Рубо зимой недостаточно тепло, несмотря на отсутствие других проблем в доме. Семья живет в этом доме с 2007 года. Ее сын после школы прошел службу в армии, работал в МВД, создал семью, а затем отправился на СВО. "Сказал: "Мам, надо – значит, надо". И мы его ждем с победой", – рассказала нижегородка.

В обсуждении приняли участие заммэра Денис Скалкин, представители администрации Канавинского района и ДУКа. Решение вопроса начали прорабатывать прямо во время встречи.

Юрий Шалабаев поручил взять ситуацию на контроль: "Квартиру утеплите, отопление проверьте и мне по этому поводу доложите".

Позже глава города сообщил, что дал поручение организовать работы по утеплению фасада при подходящих погодных условиях и проверить систему отопления. Заверил, что проблема будет решена.

Кроме того, на встрече подняли вопрос благоустройства двора. По словам Ирины Вареновой, в доме проживает много пожилых людей, соседи поддерживают порядок, но во дворе нет мест для отдыха.

Юрий Шалабаев поручил установить лавочки. В райадминистрации сообщили, что работы уже начались: новые скамейки появятся вместо старых стульев и дивана, которые ранее находились во дворе.

Сама заявительница отметила, что жители дома живут дружно и не планируют переезд, поэтому стараются поддерживать территорию в порядке при поддержке местной администрации и управляющей компании.

По итогам встречи нижегородка осталась довольна и выразила уверенность, что все работы будут выполнены. "Мэр нашего города меня принял, мы с ним хорошо поговорили, он мой вопрос взял на контроль, обещал помочь в решении", – сказала Ирина Варенова.