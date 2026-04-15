Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

15 апреля 2026 15:00 Общество
Квартиру матери бойца СВО утеплят по поручению Юрия Шалабаева

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел личный прием граждан, на котором рассмотрел обращение жительницы Канавина Ирины Вареновой – матери участника СВО.

Женщина рассказала, что в ее квартире на улице Рубо зимой недостаточно тепло, несмотря на отсутствие других проблем в доме. Семья живет в этом доме с 2007 года. Ее сын после школы прошел службу в армии, работал в МВД, создал семью, а затем отправился на СВО. "Сказал: "Мам, надо – значит, надо". И мы его ждем с победой", – рассказала нижегородка.

В обсуждении приняли участие заммэра Денис Скалкин, представители администрации Канавинского района и ДУКа. Решение вопроса начали прорабатывать прямо во время встречи.

Юрий Шалабаев поручил взять ситуацию на контроль: "Квартиру утеплите, отопление проверьте и мне по этому поводу доложите".

Позже глава города сообщил, что дал поручение организовать работы по утеплению фасада при подходящих погодных условиях и проверить систему отопления. Заверил, что проблема будет решена.

Кроме того, на встрече подняли вопрос благоустройства двора. По словам Ирины Вареновой, в доме проживает много пожилых людей, соседи поддерживают порядок, но во дворе нет мест для отдыха.

Юрий Шалабаев поручил установить лавочки. В райадминистрации сообщили, что работы уже начались: новые скамейки появятся вместо старых стульев и дивана, которые ранее находились во дворе.

Сама заявительница отметила, что жители дома живут дружно и не планируют переезд, поэтому стараются поддерживать территорию в порядке при поддержке местной администрации и управляющей компании.

По итогам встречи нижегородка осталась довольна и выразила уверенность, что все работы будут выполнены. "Мэр нашего города меня принял, мы с ним хорошо поговорили, он мой вопрос взял на контроль, обещал помочь в решении", – сказала Ирина Варенова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прием граждан СВО Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных