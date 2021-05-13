Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно документу, эти госуслуги будут переведены в электронный формат.

Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.

Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно.

Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учёта. Эта услуга также будет доступна на едином портале.

Помимо этого, документ устанавливает, что услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. То есть граждане смогут выбрать любой орган учёта в пределах городского округа или муниципального района, в случае с городами федерального значения – любое профильное подразделение на их территории.