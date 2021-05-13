ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2021 10:56  [71] Более 50 тысяч кв.м. жилья построят в Нижнем Новгороде по договорам РЗТ к 2027 году
19 мая 2021 10:48  [76] Случаи тепловых ударов у домашних животных регистрируются в Нижнем Новгороде
19 мая 2021 10:11  [136] Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания
19 мая 2021 09:45  [188] Сирены экстренного оповещения могут сработать 20 мая в Нижнем Новгороде
18 мая 2021 20:09  [355] Прямые авиарейсы Нижний Новгород – Баку начнут действовать с 19 мая
18 мая 2021 19:47  [334] Столетнюю глыбу соли нашли при расчистке от мусора территории "квартала 1833" Нижнего Новгорода
18 мая 2021 19:27  [297] Депутаты Думы Дзержинска проверили работы по возведению здания школы №2
18 мая 2021 18:11  [288] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области
18 мая 2021 17:48  [317] Почти 139 млн рублей выделено на реализацию нацпроекта "Культура" в Нижегородской области
18 мая 2021 17:44  [261] Росприроднадзор учредил для детей премию "Экология – дело каждого"
Общество

Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания

19 мая 2021 10:11  [136] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно документу, эти госуслуги будут переведены в электронный формат.

Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.

Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно.

Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учёта. Эта услуга также будет доступна на едином портале.

Помимо этого, документ устанавливает, что услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. То есть граждане смогут выбрать любой орган учёта в пределах городского округа или муниципального района, в случае с городами федерального значения – любое профильное подразделение на их территории.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Правительство РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph