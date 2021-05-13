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Общество

"Единая Россия" 19 мая внесет законопроект о бесплатном подведении газа к поселковым домам

19 мая 2021 17:21  [1] Общество

Фото: Единая Россия

"Единая Россия" 19 мая внесет законопроект о бесплатном подведении газа к поселковым домам. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"В документе прямо прописано – доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан", - сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства 19 мая.

"Партия "Единая Россия" детально проработала с правительством ключевые положения этой программы. Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации. Партия подготовила законопроект, который обеспечит на законодательном уровне решение задачи, которую вы поставили в Послании. Сегодня мы направим его в Государственную думу", - добавил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что закон планируется принять в текущую сессию Госдумы, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее.
"Чтобы не осталось никаких лазеек для злоупотреблений, а процесс подключения был максимально удобным и простым для людей", - резюмировал Андрей Турчак.

Напомним, в апреле "Единая Россия" по итогам поездки врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к президенту с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поддержал предложение партии в своем Послании Федеральному собранию и поручил кабмину обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года.

Организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу "одного окна". График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов подготовят региональные и местные отделения "Единой России".

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Теги:
Газоснабжение Единая Россия
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