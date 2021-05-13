Нижегородский Минпром провел очередную встречу с предпринимателями Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 50 предпринимателей приняло участие во встрече бизнеса с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в Семеновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Нам очень важно, чтобы предприниматели из муниципалитетов области развивали свой бизнес, поэтому мы регулярно проводим выездные совещания, на которых знакомим их с мерами государственной поддержки и отвечаем на вопросы. Для того чтобы работа была эффективнее, мы эти встречи теперь организуем в новом формате. Официальная часть состоит из кратких представлений-визиток докладчиков, после чего ведется работа по секциям, и предприниматель может напрямую обратиться к тому специалисту, чья консультация ему требуется", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.



Он отметил, что в качестве таких специалистов выступают руководители профильных отделов Минпрома и организаций инфраструктуры – все те, кто оказывают меры поддержки в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда".

По словам руководитель Центра инноваций социальной сферы региона Игоря Седых, такой формат действительно себя оправдывает.

"Идет прямое взаимодействие с предпринимателем: можно услышать конкретные вопросы, дать понятные ответы. Радует, что проектов именно в социальном предпринимательстве становится в районах все больше. На встрече в Семенове мы обсуждали, например, интересный проект "Картинговый спорт", который предусматривает специально оборудованные карты для детей с особенностями в развитии. Это новое направление, думаю, не только для Нижегородской области. Авторы проекта смогут в этом году претендовать на грант до 500 тысяч рублей", - рассказал Игорь Седых.

До конца года подобные встречи с предпринимателями пройдут во всех муниципалитетах Нижегородской области.

Напомним, в регионе действует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которого предприниматели получают консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.