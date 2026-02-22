Молодые нижегородские предприниматели могут присоединиться к интенсиву по локальным брендам Экономика

Команда трека «Росмолодёжь.Предпринимай» совместно с арт-кластером «Таврида» открывают регистрацию на интенсив (18+) для молодых предпринимателей «Локальные бренды: развитие и продвижение», в котором могут принять участие и предприниматели Нижегородской области. Это программа для молодых дизайнеров, предпринимателей и создателей брендов, которые хотят превратить авторский проект в устойчивый, масштабируемый бизнес.

Интенсив реализуется в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства национального проекта «Кадры». Регистрация открыта до 19 апреля.

«Количество российских производителей за три года выросло на 18 процентов. Наша задача – дать молодым предпринимателям инструменты для системного развития: экспертизу, поддержку и выход на новые рынки. Для этого мы запускаем интенсив, на котором эксперты отберут 100 лучших участников. Они продолжат обучение в Академии «Меганом», доработают стратегию, финмодель и привлекут партнёров. Это поможет молодым производителям расти и занимать прочное место на рынке», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Программа создана для основателей локальных брендов от 18 до 35 лет, которые уже завоевали первую аудиторию и теперь стремятся к системному росту и повышению узнаваемости. Участники освоят полный цикл развития проекта: от анализа рынка и целевой аудитории до построения продуктовой стратегии, финансового планирования и создания сильных маркетинговых коммуникаций.

«Со спросом на качественные отечественные товары растёт и количество локальных производителей с крафтовыми линейками продукции. Наша программа нацелена на эту категорию. Молодые начинающие производители узнают, как развить своё дело до уровня бизнес-проекта и выпускать актуальный, интересный аудитории продукт. Арт-кластер «Таврида» не понаслышке знает, что беспокоит начинающих дизайнеров и предпринимателей: мы работаем с ними в рамках образовательных мероприятий, фестивалей, помогаем делать первые шаги на маркетах, интегрируем их в наш проект «Арт.Молодость». Коллеги из трека «Росмолодёжь.Предпринимай» в рамках программы поделятся опытом по части бизнес-процессов, а мы раскроем такие важные для бренда аспекты, как, например, визуальная коммуникация и построение стратегии развития. Итогом интенсива станут 100 брендов, готовых к развитию и масштабированию, которым мы поможем сформировать вектор дальнейшего развития, получить первый заказ, найти своего первого партнёра или торговую площадку», – рассказала руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

Интенсив состоит из двух модулей. В рамках онлайн-модуля участники погрузятся в теорию и под руководством экспертов разработают детальную концепцию развития своего бренда. Авторы лучших проектов получат право продолжить обучение на офлайн-модуле, который пройдёт с 9 по 15 июля в Академии «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»). Там их ждёт активная практическая работа: занятия с ведущими экспертами, индивидуальные консультации и нетворкинг, которые помогут подготовить бренд к финальной презентации перед партнёрами.

По итогам программы 100 молодых предпринимателей получат дополнительное бесплатное продвижение своих товаров на одном из известных маркетплейсов. А десять самых перспективных российских брендов получат гранты от компании по 100 000 рублей на развитие своего бизнеса.

По итогам программы пройдёт выставка-презентация, где лучшие проекты смогут получить предложения о сотрудничестве от партнёров. Выпускники также получат возможность стать резидентами арт-кластера «Таврида» и участвовать в крупных фестивалях.