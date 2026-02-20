Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 февраля 2026 14:38
В ВТБ назвали критерии успешности бизнеса в условиях высокой ключевой ставки
20 февраля 2026 13:51
На 13% увеличится выработка у нижегородского предприятия ЖКХ благодаря нацпроекту
20 февраля 2026 13:44
Вторую очередь дублера проспекта Гагарина хотят сдать к июлю 2027 года
20 февраля 2026 13:15
Миллиард рублей направят на покупку коммунальной техники в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 11:27
Нижегородский кадровый центр запустил профориентационный проект для ветеранов СВО
20 февраля 2026 09:56
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в вебинаре о новых правилах транспортных субсидий для АПК
20 февраля 2026 07:23
Более 100 ветеранов СВО и их родных посетили Ярмарку вакансий в Нижнем Новгороде
19 февраля 2026 18:47
Нижегородский минфин спрогнозировал профицит бюджета с 2031 года
19 февраля 2026 14:05
Производство автомобилей VOLGA в Нижнем Новгороде запустят во втором квартале
19 февраля 2026 13:57
ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза
Экономика

В ВТБ назвали критерии успешности бизнеса в условиях высокой ключевой ставки

20 февраля 2026 14:38 Экономика
В ВТБ назвали критерии успешности бизнеса в условиях высокой ключевой ставки

Фото: предоставлено ВТБ

2025 год стал для бизнеса испытанием на прочность. Успешнее других этот период прошли компании с накопленной ликвидностью и умеренной долговой нагрузкой. Они не заняли выжидательную позицию, а использовали волатильность и высокие ставки как окно возможностей для укрепления рыночных позиций. Об этом сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург».

Лучшую динамику показали компании, действовавшие на опережение: они минимизировали санкционные риски за счет трансформации цепочек поставок, внедряли системы контроля и автоматизации, поддерживали непрерывную операционную эффективность и выстраивали активный диалог с банками, формируя сбалансированную финансовую политику, снижая процентные расходы и хеджируя рыночные риски.

«Если говорить об активности наших клиентов, можно поделить их на три категории. Первая — компании, сосредоточенные на сохранении устойчивости в условиях давления внешних факторов, прежде всего в угольной промышленности и девелопменте. Вторая — отрасли, сумевшие использовать турбулентность для укрепления позиций, в том числе e-commerce, ритейл и IT. Третья — бизнес, сделавший ставку на интенсивный рост, инвестиции в автоматизацию и повышение производительности труда, формируя фундамент будущей конкурентоспособности», - сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

Высокие процентные ставки 2025 года существенно охладили классическое кредитование. Корпоративные заёмщики стали более избирательными, чаще пересматривали сроки и структуру долга. Спрос заметно сместился от классических кредитов к более гибким решениям, которые помогают пройти период дорогого фондирования без кассовых разрывов: РЕПО, документарные инструменты (аккредитивы/гарантии для ВЭД), рынок облигаций.

В 2025 году клиенты чаще просили защитить прибыль и показатели бизнес-планов, в связи с этим вырос интерес к производным инструментам – от валютных форвардов и опционов до валютно-процентных свопов, которые помогли снизить чувствительность бизнеса клиентов к резким движениям рынка.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных