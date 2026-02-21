Участок КРТ на улице Чкалова добавят на градостроительную карту Экономика

В Нижегородской области на градостроительную карту планируют добавить новый участок комплексного развития территории (КРТ) на улице Чкалова в Канавинском районе. Об этом говорится в материалах министерства градостроительной деятельности региона.

Для этого необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода. Нижегородцы могут высказать свое мнение по предлагаемым корректировкам с 26 февраля по 2 марта 2026 года.

Речь идет об участке, ограниченном улицами Бориса Рутковского, Николая Пахомова, Анатолия Григорьева, Июльских Дней, Октябрьской Революции и Чкалова.

Предложения и замечания следует направлять через портал ГИСОГД НО или письменно по адресу: 603005, Нижний Новгород, улица Октябрьской Революции, дом 27, кабинет 45.

Напомним,что участок на улице Чкалова входит в список из 11 площадок Нижегородской области, по которым в 2026 году планируется проведение аукционов. Аварийный жилой фонд, расположенный на этой территории, автоматически попадает под КРТ.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске две площадки под КРТ впервые продадут одним лотом.