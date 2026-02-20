На улице Горького возобновилось строительство метро
Экономика

На 13% увеличится выработка у нижегородского предприятия ЖКХ благодаря нацпроекту

20 февраля 2026 13:51 Экономика
На 13% увеличится выработка у нижегородского предприятия ЖКХ благодаря нацпроекту

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками МУП «Тепловодоканал» из Заволжья подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания осуществляет широкий спектр деятельности: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, эксплуатация и ремонт инженерных сетей, строительно-монтажные работы, лабораторные исследования качества воды, а также хранение и отпуск топлива.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. По истечении трех месяцев проводится День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс проведения аварийно-ремонтных работ.

«Специалисты РЦК проанализировали работу компании и выявили «узкие места», негативно влияющие на эффективность работы участка-образца. Среди основных проблем – лишние перемещения специальной грузоподъемной техники от места стоянки и цеха к аварийному участку, высокая доля ручного труда, а также использование трубопроводов, не подготовленных к проведению аварийно-ремонтных работ. По каждому пункту разработан комплекс мероприятий, который позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 13 процентов и сократить расходы на приобретаемые энергоносители на 26 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Эксперты РЦК уже обучили бережливым технологиям 19 сотрудников компании и проводят подготовку двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить обучение.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют восемь компаний жилищно-коммунального хозяйства. Всего участниками федпроекта являются 313 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Поддержка ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Теги:
Поделиться:
