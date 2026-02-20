На улице Горького возобновилось строительство метро
Экономика

Нижегородские предприятия приглашаются к участию на льготных условиях в выставке DubaiWoodShow 2026

20 февраля 2026 15:48 Экономика
Нижегородские предприятия приглашаются к участию на льготных условиях в выставке DubaiWoodShow 2026

Фото: Организаторы выставки

Нижегородские производители смогут на льготных условиях представить свою продукцию на 22-й международной выставке деревообрабатывающей промышленности DubaiWoodShow 2026, которая пройдет с 21 по 23 апреля 2026 года в Дубае. Содействие окажет региональный центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«DubaiWoodShow 2026 – это одна из ведущих выставок в сфере деревообрабатывающей промышленности в ближневосточном регионе. В прошлом году свою продукцию на мероприятии представили около 800 компаний из 140 стран. Нижегородским компаниям участие в выставке позволит расширить базу потенциальных клиентов и географию сбыта», – рассказал министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов.

Он уточнил, что выставка охватит широкий диапазон направлений, среди которых: деревообрабатывающее оборудование, технологии деревообработки, изделия из дерева, древесина и лесоматериалы, а также клеи, лаки, краски и другая химическая продукция.

Содействие нижегородским предприятиям окажет Центр поддержки экспорта Нижегородской области. ЦПЭ возьмет на себя расходы на застройку и сопровождение коллективного стенда, на аренду выставочных площадей и оборудования, оплату регистрационных сборов и организует лингвистическое сопровождение переговоров. Центр будет оказывать поддержку по участию нижегородского бизнеса в DubaiWoodShow третий год подряд.

В этом году выставка будет проходить в Дубайском всемирном торговом центре. Подробности — на сайте https://www.woodshowglobal.com.

Заявки принимаются до 6 марта 2026 года по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6980ad3b84227c75caa0b260. Количество мест ограничено.

Принять участие в выставке на льготных условиях могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области, не имеющие задолженности по налогам и сборам, осуществляющие экспортную деятельность или заинтересованные в продвижении своей продукции на экспорт.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

