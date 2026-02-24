Нижегородская область поднялась на 14 место в рейтинге качества жизни

Нижегородская область заняла 14-е место в национальном рейтинге качества жизни по итогам 2025 года. Регион набрал 66,212 балла. Исследование подготовили аналитики РИА "Новости".
Оценка формировалась на основе 66 показателей. Они отражают фактическое состояние ключевых сфер — от уровня доходов и занятости до безопасности, демографии и экологии. В расчет также включены жилищные условия, состояние рынка труда, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, экономическое развитие и поддержка малого бизнеса, степень освоенности территории и развитие транспортной сети.
На основании совокупности этих индикаторов аналитики рассчитали итоговый рейтинговый балл, который позволяет сопоставить регионы между собой и определить их позиции в общероссийской иерархии.
Лидерами рейтинга остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эти субъекты набрали более 80 баллов и удерживают первые строчки на протяжении последних лет, существенно опережая большинство регионов страны.
В первую десятку также вошли Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Ленинградская область, Калининградская область, Самарская область и Воронежская область.
По сравнению с предыдущим годом Нижегородская область улучшила позиции. В рейтинге за 2024 год регион занимал 16-е место с результатом 65,150 балла.
В конце списка оказались Бурятия, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. Низкие позиции этих регионов эксперты связывают с недостаточным уровнем социально-экономического развития, низкими доходами населения и высокой безработицей.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 Национального рейтинга качества жизни. Средний уровень оплаты труда в регионе за пять лет вырос на 124%.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+