Нижегородская область поднялась на 14 место в рейтинге качества жизни Экономика

Нижегородская область заняла 14-е место в национальном рейтинге качества жизни по итогам 2025 года. Регион набрал 66,212 балла. Исследование подготовили аналитики РИА "Новости".

Оценка формировалась на основе 66 показателей. Они отражают фактическое состояние ключевых сфер — от уровня доходов и занятости до безопасности, демографии и экологии. В расчет также включены жилищные условия, состояние рынка труда, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, экономическое развитие и поддержка малого бизнеса, степень освоенности территории и развитие транспортной сети.

На основании совокупности этих индикаторов аналитики рассчитали итоговый рейтинговый балл, который позволяет сопоставить регионы между собой и определить их позиции в общероссийской иерархии.

Лидерами рейтинга остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эти субъекты набрали более 80 баллов и удерживают первые строчки на протяжении последних лет, существенно опережая большинство регионов страны.

В первую десятку также вошли Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Ленинградская область, Калининградская область, Самарская область и Воронежская область.

По сравнению с предыдущим годом Нижегородская область улучшила позиции. В рейтинге за 2024 год регион занимал 16-е место с результатом 65,150 балла.

В конце списка оказались Бурятия, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. Низкие позиции этих регионов эксперты связывают с недостаточным уровнем социально-экономического развития, низкими доходами населения и высокой безработицей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 Национального рейтинга качества жизни. Средний уровень оплаты труда в регионе за пять лет вырос на 124%.