Мужчина погиб во время пожара в городском округе Семеновский, еще один человек пострадал.
НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
По информации ГУ МЧС Нижегородской области, пожар произошел ночью 22 мая в садовом доме по адресу: г.о. Семеновский, д. Машна, СНТ Солнечная Поляна.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 24 кв. метра.
Сообщается, что в результате ЧП погиб мужчина 1951 года рождения, женщина 1950 года рождения получила ожоги, госпитализация не потребовалась.
В МЧС уточнили, что предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.
Напомним, что пять человек были госпитализированы после ДТП на Бору.
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