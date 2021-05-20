Мужчина погиб во время пожара в городском округе Семеновский Происшествия

Мужчина погиб во время пожара в городском округе Семеновский, еще один человек пострадал.

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

По информации ГУ МЧС Нижегородской области, пожар произошел ночью 22 мая в садовом доме по адресу: г.о. Семеновский, д. Машна, СНТ Солнечная Поляна.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 24 кв. метра.

Сообщается, что в результате ЧП погиб мужчина 1951 года рождения, женщина 1950 года рождения получила ожоги, госпитализация не потребовалась.

В МЧС уточнили, что предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.

Напомним, что пять человек были госпитализированы после ДТП на Бору.