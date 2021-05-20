Названы сроки строительства новых линий метро
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 мая 2021 13:33  [42] Дороги к 16 нижегородским больницам и поликлиникам отремонтируют до конца 2021 года
25 мая 2021 13:24  [45] Нижегородка Екатерина Герасимова победила на конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций"
25 мая 2021 12:55  [90] "Молодежь всегда была и остается движущей силой общественного развития", - Евгений Люлин
25 мая 2021 12:37  [89] ЕРКЦ сообщает о случаях мошенничества от лица компании
25 мая 2021 12:18  [99] "Коронавирус - заболевание непредсказуемое, лучше иметь защиту", - Соломон Апоян
25 мая 2021 12:04  [132] Высокая пожароопасность лесов в Нижегородской области сохранится до конца недели
25 мая 2021 11:37  [135] Еще 138 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
25 мая 2021 11:20  [204] Четыре человека пострадали от укусов змей в Нижегородской области
25 мая 2021 11:18  [106] Новое оборудование для поиска пропавших получат спасатели из Арзамаса
25 мая 2021 10:05  [204] Росприроднадзор расследует дело о складировании отходов в Кстовской промзоне
Общество

Нижегородский минздрав рассказал о причинах увеличения заболеваемости коронавирусом

24 мая 2021 13:45  [160] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Министерство здравоохранения Нижегородской области рассказало о причинах увеличения заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет pravda-nn.ru.

По словам собеседника агентства, На сегодняшний день в регионе действительно фиксируется небольшое увеличение в статистических данных по заражению COVID‑19.

Напомним, что по данным на 24 мая в регионе зарегистрирован еще 141 новый случай заболевания коронавирусом. Пятнадцать человек за сутки умерли.

"Подобные колебания на данном этапе возможны. К сожалению, пока еще много людей, почувствовавших недомогание, слишком поздно обращаются к врачу, поэтому статистика летальных исходов сохраняется на уровне прежних показателей", - сказал собеседник издания.

При этом, как отмечают в ведомстве, повторные заражения на сегодняшний день в регионе не зафиксированы.

"Самый действенный способ сегодня защитить себя и своих близких от опасного заболевания – это вакцинация", - заключили в минздраве.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph