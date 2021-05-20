Нижегородский минздрав рассказал о причинах увеличения заболеваемости коронавирусом

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Министерство здравоохранения Нижегородской области рассказало о причинах увеличения заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет pravda-nn.ru.
По словам собеседника агентства, На сегодняшний день в регионе действительно фиксируется небольшое увеличение в статистических данных по заражению COVID‑19.
Напомним, что по данным на 24 мая в регионе зарегистрирован еще 141 новый случай заболевания коронавирусом. Пятнадцать человек за сутки умерли.
"Подобные колебания на данном этапе возможны. К сожалению, пока еще много людей, почувствовавших недомогание, слишком поздно обращаются к врачу, поэтому статистика летальных исходов сохраняется на уровне прежних показателей", - сказал собеседник издания.
При этом, как отмечают в ведомстве, повторные заражения на сегодняшний день в регионе не зафиксированы.
"Самый действенный способ сегодня защитить себя и своих близких от опасного заболевания – это вакцинация", - заключили в минздраве.
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