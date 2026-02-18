Фальсифицированные сыр и творог выявили в Нижегородской области

Фото:
Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл отозвало декларации о соответствии на молочную продукцию ООО "Фабрика упаковки МТ". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с производителем выяснилось, что часть продукции компании не соответствует заявленным требованиям по качеству и безопасности.
Лабораторные исследования показали несоответствия в сыре "Российский" и в твороге 9% жирности. В образцах обнаружили растительные масла и жиры на растительной основе.
Такие добавки нарушают требования технических регламентов Таможенного союза. Кроме того, подобная подмена вводит потребителей в заблуждение.
Из-за выявленных признаков фальсификации 13 февраля декларации о соответствии компании были признаны недействительными.
Производителю также объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Ранее сообщалось, что сомнительные семена овощей выявили в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+