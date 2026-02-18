Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Фальсифицированные сыр и творог выявили в Нижегородской области

18 февраля 2026 15:53
Фальсифицированные сыр и творог выявили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл отозвало декларации о соответствии на молочную продукцию ООО "Фабрика упаковки МТ". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с производителем выяснилось, что часть продукции компании не соответствует заявленным требованиям по качеству и безопасности.

Лабораторные исследования показали несоответствия в сыре "Российский" и в твороге 9% жирности. В образцах обнаружили растительные масла и жиры на растительной основе.

Такие добавки нарушают требования технических регламентов Таможенного союза. Кроме того, подобная подмена вводит потребителей в заблуждение.

Из-за выявленных признаков фальсификации 13 февраля декларации о соответствии компании были признаны недействительными.

Производителю также объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее сообщалось, что сомнительные семена овощей выявили в Нижегородской области.

молоко Продовольствие Россельхознадзор
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных