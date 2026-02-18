41 дом на Автозаводе переведут на новую схему горячего водоснабжения в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде в 2026 году планируется изменить схему подачи горячей воды для 41 многоквартирного дома в Автозаводском районе. Об этом сообщил технический директор филиала ООО "Эн+ТеплоВолга" "Нижегородский" Игорь Шабанов на заседании постоянной комиссии думы по городскому хозяйству 17 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Шабанова, филиал обеспечивает горячей водой более 350 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского районов, а также 47 школ, 90 детских садов и свыше 20 больниц и поликлиник.

Он напомнил, что свыше 55% потребителей Автозаводской ТЭЦ до сих пор подключены по тупиковой однотрубной схеме, предусмотренной проектами 1970-х годов. Такая система не предполагает циркуляции воды, а обеспечение необходимой температуры горячей воды в точке водоразбора у потребителя зависит от расхода водопотребления.

В 2009 году были обновлены требования СанПиН, согласно которым температура горячей воды должна составлять от 60 до 75 градусов. Действующая система, по словам представителя компании, создает ограничения для соблюдения этих нормативов.

В рамках инвестиционной программы с 2017 по 2025 год компания построила 13,2 км циркуляционных трубопроводов ГВС. На десяти насосных станциях установлено энергоэффективное теплообменное оборудование, работающее в автоматическом режиме. Это позволило улучшить качество горячего водоснабжения в 103 многоквартирных домах и 18 социальных учреждениях.

В период с 2026 по 2030 годы планируется строительство четырех тепловых насосных станций и прокладка еще 18,9 км циркуляционных сетей. После завершения работ циркуляция горячей воды будет обеспечена дополнительно для 97 домов и социальных объектов.

Депутат городской думы и руководитель управляющей компании "Наш дом" в Автозаводском районе Владимир Аношкин отметил, что проблема остается актуальной.

"В нашей организации под управлением 620 домов, подключенных к ТЭЦ и имеющих центральное горячее водоснабжение. Из них 332 — по однотрубной схеме. Получается, больше половины. Поэтому хотелось бы знать, какие дома в этом году вы планируете подключить к циркуляционному водопроводу. Жители нас "атакуют", спрашивают, что будет в этом году", — сказал он.

Игорь Шабанов ответил, что в планах на 2026 год подключение 41 многоквартирного дома. При этом он подчеркнул, что здание тепловой насосной станции уже построено, запланировано строительство циркуляционных трубопроводов.

Ранее сообщалось, что магистральную теплотрассу обновили в Автозаводском районе.