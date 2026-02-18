Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
18 февраля 2026 12:29
Эксклюзив
41 дом на Автозаводе переведут на новую схему горячего водоснабжения в 2026 году
18 февраля 2026 12:25
МегаФон назван "Отличным местом для работы"
18 февраля 2026 12:12
Около 20 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю
18 февраля 2026 11:50
"Ростелеком" провел турнир по кибербезопасности для нижегородских школьников
18 февраля 2026 10:29
Опубликован график работы нижегородских медучреждений в февральские праздники
18 февраля 2026 10:11
Новая интерактивная панель от ЛУКОЙЛа
18 февраля 2026 09:25
Экс-глава "Пари НН" Мелик-Гусейнов назначен замдиректора ВШГУ РАНХиГС
18 февраля 2026 07:03
Два проезда у Анкудиновского шоссе закроют из-за соревнований
17 февраля 2026 19:35
Интерес к одежде в славянском стиле вырос в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 18:50
Высокий риск половодья прогнозируют в Нижегородской области
Общество

41 дом на Автозаводе переведут на новую схему горячего водоснабжения в 2026 году

18 февраля 2026 12:29 Общество
41 дом на Автозаводе переведут на новую схему горячего водоснабжения в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде в 2026 году планируется изменить схему подачи горячей воды для 41 многоквартирного дома в Автозаводском районе. Об этом сообщил технический директор филиала ООО "Эн+ТеплоВолга" "Нижегородский" Игорь Шабанов на заседании постоянной комиссии думы по городскому хозяйству 17 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Шабанова, филиал обеспечивает горячей водой более 350 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского районов, а также 47 школ, 90 детских садов и свыше 20 больниц и поликлиник.

Он напомнил, что свыше 55% потребителей Автозаводской ТЭЦ до сих пор подключены по тупиковой однотрубной схеме, предусмотренной проектами 1970-х годов. Такая система не предполагает циркуляции воды, а обеспечение необходимой температуры горячей воды в точке водоразбора у потребителя зависит от расхода водопотребления. 

В 2009 году были обновлены требования СанПиН, согласно которым температура горячей воды должна составлять от 60 до 75 градусов. Действующая система, по словам представителя компании, создает ограничения для соблюдения этих нормативов.

В рамках инвестиционной программы с 2017 по 2025 год компания построила 13,2 км циркуляционных трубопроводов ГВС. На десяти насосных станциях установлено энергоэффективное теплообменное оборудование, работающее в автоматическом режиме. Это позволило улучшить качество горячего водоснабжения в 103 многоквартирных домах и 18 социальных учреждениях.

В период с 2026 по 2030 годы планируется строительство четырех тепловых насосных станций и прокладка еще 18,9 км циркуляционных сетей. После завершения работ циркуляция горячей воды будет обеспечена дополнительно для 97 домов и социальных объектов.

Депутат городской думы и руководитель управляющей компании "Наш дом" в Автозаводском районе Владимир Аношкин отметил, что проблема остается актуальной.

"В нашей организации под управлением 620 домов, подключенных к ТЭЦ и имеющих центральное горячее водоснабжение. Из них 332 — по однотрубной схеме. Получается, больше половины. Поэтому хотелось бы знать, какие дома в этом году вы планируете подключить к циркуляционному водопроводу. Жители нас "атакуют", спрашивают, что будет в этом году", — сказал он.

Игорь Шабанов ответил, что в планах на 2026 год подключение 41 многоквартирного дома. При этом он подчеркнул, что здание тепловой насосной станции уже построено, запланировано строительство циркуляционных трубопроводов. 

Ранее сообщалось, что магистральную теплотрассу обновили в Автозаводском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.





