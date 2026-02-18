На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Тысяча нижегородцев-ветеранов СВО приняла участие в патриотических мероприятиях "Защитников Отечества"

18 февраля 2026 15:09
Тысяча нижегородцев-ветеранов СВО приняла участие в патриотических мероприятиях Защитников Отечества

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

В Нижегородской области более 1 000 ветеранов СВО стали участниками патриотических мероприятий регионального филиала фонда «Защитники Отечества» за время его работы. В целом по стране фонд «Защитники Отечества» провел более 43 тысяч патриотических мероприятий в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и в целях реализации задач национального проекта «Молодежь и дети». 

«Сохранение исторической памяти – важное направление работы фонда «Защитники Отечества». Наши сотрудники провели более 43 тысяч патриотических мероприятий. Среди них - фестивали авторской военной песни, творческие встречи, семейные спортивные состязания, издание сборников стихов и прозы участников спецоперации. Важную роль в патриотическом воспитании молодежи играют ветераны СВО, которые при поддержке фонда возвращаются к мирной жизни и активно участвуют в этой работе», – рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фонд на регулярной основе организует встречи ветеранов со школьниками и студентами: уроки мужества, открытые диалоги и просветительские мероприятия, на которых можно услышать живые истории, поговорить о служении Родине, ответственности и взаимовыручке. Только за прошлый год в рамках проекта «Служу Отечеству», который фонд «Защитники Отечества» реализует совместно с Российским обществом «Знание», наставниками стали свыше 7 300 ветеранов спецоперации, они провели более 16 тысяч уроков мужества.

Один из ветеранов СВО, реализующий патриотические проекты при поддержке фонда «Защитники Отечества», - учитель высшей категории школы №55 Нижнего Новгорода Дмитрий Пырков. Он участвовал в защите Донбасса, в боях за Логвиново и Дебальцево. Сейчас Дмитрий Михайлович преподает предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В прошлом году вошел в сотню лучших наставников России в финале всероссийского конкурса «Быть, а не казаться!». Одним из главных совместных с фондом проектов ветерана является ежегодный Турнир памяти Михаила Пронина.

Традиционно фонд реализует патриотические проекты совместно с партнерскими организациями. Например, в прошлом году по инициативе фонда впервые прошла Всероссийская игра «Семейная зарница». Также фонд ежегодно проводит Всероссийский конкурс творческих работ «Памяти героев верны!». Его главная цель – сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции.

Фонд заключил соглашения с Росмолодежью, движением «Волонтеры Победы», военно-патриотическим движением «Юнармия», Поисковым движением России, Движением Первых, Российскими студенческими отрядами, движением «Бессмертный полк», Музеем Победы, в рамках которых масштабирует свою деятельность, вовлекая в мероприятия все больше ветеранов, их семей и молодежи.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

