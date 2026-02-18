На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 февраля 2026 13:47
Евгений Люлин отметил успешную практику механизма КРТ, приносящего доходы в бюджет
18 февраля 2026 13:40
12 нижегородских автобусов изменят маршруты из-за уборки снега на Минина
18 февраля 2026 12:29
Эксклюзив
41 дом на Автозаводе переведут на новую схему горячего водоснабжения в 2026 году
18 февраля 2026 12:25
МегаФон назван "Отличным местом для работы"
18 февраля 2026 12:12
Около 20 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю
18 февраля 2026 11:50
"Ростелеком" провел турнир по кибербезопасности для нижегородских школьников
18 февраля 2026 10:29
Опубликован график работы нижегородских медучреждений в февральские праздники
18 февраля 2026 10:11
Новая интерактивная панель от ЛУКОЙЛа
18 февраля 2026 09:25
Экс-глава "Пари НН" Мелик-Гусейнов назначен замдиректора ВШГУ РАНХиГС
18 февраля 2026 07:03
Два проезда у Анкудиновского шоссе закроют из-за соревнований
Общество

12 нижегородских автобусов изменят маршруты из-за уборки снега на Минина

18 февраля 2026 13:40 Общество
12 нижегородских автобусов изменят маршруты из-за уборки снега на Минина

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде временно скорректируют движение ряда автобусных маршрутов. Ограничения связаны с проведением работ по уборке снега на улице Минина.  

Как сообщили в ЦРТС, на период проведения работ автобусы № 13, 19, 24, 31, 40, 45, 64, 90, 92, 97, 130 и 242 будут направлены по улицам Большой Печерской и Пискунова.  

Кроме того, в предстоящие выходные на путепроводе Мызинского моста также изменится схема движения транспорта из-за ремонтных работ.  

Ранее сообщалось, что с 21 февраля начнет работать новый автобусный маршрут между Йошкар-Олой и Нижним Новгородом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2026 08:25
Нижегородцам объяснили, почему в общественном транспорте холодно
11 февраля 2026 08:00
30 контролеров ловят "зайцев" в общественном транспорте Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных