12 нижегородских автобусов изменят маршруты из-за уборки снега на Минина

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде временно скорректируют движение ряда автобусных маршрутов. Ограничения связаны с проведением работ по уборке снега на улице Минина.

Как сообщили в ЦРТС, на период проведения работ автобусы № 13, 19, 24, 31, 40, 45, 64, 90, 92, 97, 130 и 242 будут направлены по улицам Большой Печерской и Пискунова.

Кроме того, в предстоящие выходные на путепроводе Мызинского моста также изменится схема движения транспорта из-за ремонтных работ.

