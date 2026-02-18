12 нижегородских автобусов изменят маршруты из-за уборки снега на Минина

Фото:
В Нижнем Новгороде временно скорректируют движение ряда автобусных маршрутов. Ограничения связаны с проведением работ по уборке снега на улице Минина.
Как сообщили в ЦРТС, на период проведения работ автобусы № 13, 19, 24, 31, 40, 45, 64, 90, 92, 97, 130 и 242 будут направлены по улицам Большой Печерской и Пискунова.
Кроме того, в предстоящие выходные на путепроводе Мызинского моста также изменится схема движения транспорта из-за ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что с 21 февраля начнет работать новый автобусный маршрут между Йошкар-Олой и Нижним Новгородом.
