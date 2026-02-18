Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Центр военно-патриотического воспитания откроется в Ленинском районе осенью

18 февраля 2026 16:14 Общество
Центр военно-патриотического воспитания откроется в Ленинском районе осенью

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Ленинском районе Нижнего Новгорода планируется открытие нового Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина. Он станет четвертым подобным учреждением в городе, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Сейчас в городе работают три таких центра: в Нижегородском, Приокском и Автозаводском районах. Планируется, что филиалы появятся в каждом районе.

"Все филиалы пользуются огромным спросом, поэтому начинаем работу по созданию четвертого отделения, которое запланировали открыть в Ленинском районе", - написал Шалабаев.

На данный момент идет разработка проектно-сметной документации. После завершения этого этапа начнутся ремонтные работы, а затем центр полностью укомплектуют необходимым оборудованием.

Воспитанники смогут обучаться управлению БПЛА, парашютной подготовке и 3D-моделированию. Кроме того, в программе предусмотрены занятия по самообороне, служебному собаководству, фехтованию и военной журналистике. Особенностью нового филиала станет наличие собственной территории и плаца.

"Будем стремиться, чтобы "ленинское" отделение приняло первых юных патриотов уже этой осенью", - отметил глава города.

Ранее сообщалось, что помещение для четвертого отделения Центра ищут в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дети Образование Патриотизм
