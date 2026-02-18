Центр военно-патриотического воспитания откроется в Ленинском районе осенью

Фото:
В Ленинском районе Нижнего Новгорода планируется открытие нового Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина. Он станет четвертым подобным учреждением в городе, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Сейчас в городе работают три таких центра: в Нижегородском, Приокском и Автозаводском районах. Планируется, что филиалы появятся в каждом районе.
"Все филиалы пользуются огромным спросом, поэтому начинаем работу по созданию четвертого отделения, которое запланировали открыть в Ленинском районе", - написал Шалабаев.
На данный момент идет разработка проектно-сметной документации. После завершения этого этапа начнутся ремонтные работы, а затем центр полностью укомплектуют необходимым оборудованием.
Воспитанники смогут обучаться управлению БПЛА, парашютной подготовке и 3D-моделированию. Кроме того, в программе предусмотрены занятия по самообороне, служебному собаководству, фехтованию и военной журналистике. Особенностью нового филиала станет наличие собственной территории и плаца.
"Будем стремиться, чтобы "ленинское" отделение приняло первых юных патриотов уже этой осенью", - отметил глава города.
Ранее сообщалось, что помещение для четвертого отделения Центра ищут в Нижнем Новгороде.
