Бюджет Нижнего Новгорода за 2020 год исполнен по доходам на 99% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода утвердила отчет администрации города об исполнении бюджета за 2020 год. Такое решение было принято на заседании 26 мая 2021 года.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, в минувшем году бюджет был исполнен по доходам в сумме 37,7 млрд рублей или 99% к уточненному плану. Собственные доходы исполнены в сумме 15,8 млрд рублей. Он отметил, что по сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 1,6 млрд рублей. Налоговые доходы исполнены в сумме 12,5 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. Неналоговые доходы исполнены в сумме 3,3 млрд рублей.

Сумма межбюджетных трансфертов, полученная городом в 2020 году, составила 219 млрд рублей - на 3,7 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 38,1 млрд рублей или 96,8% к уточненному плану. Бюджет формировался на основе 24 муниципальных программ, расходы на реализацию которых составили 34,4 млрд рублей.

Структура основных расходов бюджета в прошлом году выглядела следующим образом: социальная сфера – 60%, транспорт и дорожное хозяйство – 19%, ЖКХ – 11%, общегосударственные вопросы – 7%.

Бюджет города в 2020 году исполнен с дефицитом в размере 418,1 млн рублей. По словам Юрия Мочалкина, погашение дефицита осуществлялось за счет бюджетных кредитов, а также за счет остатков средств в бюджете города, сложившихся на 1 января 2020 года.

По состоянию на 1 января 2021 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 12,7 млрд рублей. Доля кредитов кредитных организаций в его структуре составила 7,2 млрд рублей, муниципальных ценных бумаг – 5 млрд рублей, бюджетных кредитов от министерства финансов Нижегородской области – 496 млн рублей.