Нижегородская Volga K50 сертифицирована в России

Кроссовер Volga K50, который планируют выпускать в Нижнем Новгороде, успешно прошел сертификацию в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Модель представляет собой пятиместный полноприводный автомобиль с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 238 лошадиных сил. В паре с мотором работает восьмиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач.
На данный момент сертифицирована только одна модификация — с полным приводом и указанным силовым агрегатом. Других вариантов трансмиссии или двигателя пока не заявлено.
Ранее стало известно, что в России стартовала процедура сертификации трех новых моделей под возрожденным брендом Volga. В линейку войдут два кроссовера — Volga K40 и K50, а также седан Volga C50. Все автомобили разработаны на базе моделей китайской марки Geely.
Производством занимается компания "Нижегородские Легковые Автомобили", которая уже оформила декларации соответствия на новые модели.
