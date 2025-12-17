Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
17 декабря 2025 15:36Нижегородская Volga K50 сертифицирована в России
17 декабря 2025 14:21Билайн запустил выгодный трейд-ин: получите новый IPhone 17 или другой смартфон с выгодой до 50%
17 декабря 2025 14:16В России ввели запрет на продажу вейпов и табака на остановках
17 декабря 2025 11:17Гордума утвердила первый объединенный бюджет Нижнего Новгорода и Кстова
17 декабря 2025 09:24Никитин и Мантуров обсудили развитие нижегородской промышленности
17 декабря 2025 07:00Более 182 млн рублей получил Нижний Новгород от платных парковок
16 декабря 2025 18:43Сеть роботизированных автомоек могут создать в Нижегородской области
16 декабря 2025 17:38Сергачский сахарный завод хочет обанкротить производителя ягод
16 декабря 2025 17:08Нижегородские власти повысят арендную плату за муниципальное имущество
16 декабря 2025 15:24Нижегородский производитель коммунальной техники стал участником "Производительности труда"
Экономика

Нижегородская Volga K50 сертифицирована в России

17 декабря 2025 15:36 Экономика
Автомобиль Volga K50 нижегородского производства сертифицирован в России

Фото: Telegram-канал "Китайские автомобили"

Кроссовер Volga K50, который планируют выпускать в Нижнем Новгороде, успешно прошел сертификацию в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Модель представляет собой пятиместный полноприводный автомобиль с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 238 лошадиных сил. В паре с мотором работает восьмиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач.

На данный момент сертифицирована только одна модификация — с полным приводом и указанным силовым агрегатом. Других вариантов трансмиссии или двигателя пока не заявлено.

Ранее стало известно, что в России стартовала процедура сертификации трех новых моделей под возрожденным брендом Volga. В линейку войдут два кроссовера — Volga K40 и K50, а также седан Volga C50. Все автомобили разработаны на базе моделей китайской марки Geely.

Производством занимается компания "Нижегородские Легковые Автомобили", которая уже оформила декларации соответствия на новые модели.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Автопром
Поделиться:
Новости по теме
08 декабря 2025 13:27Еще не вышедшие на рынок "Москвичи 5" замечены в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 14:46Бывший автозавод Volkswagen планируют перезапустить в Нижнем Новгороде
17 сентября 2025 12:26Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных