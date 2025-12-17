Нижегородская Volga K50 сертифицирована в России Экономика

Фото: Telegram-канал "Китайские автомобили"

Кроссовер Volga K50, который планируют выпускать в Нижнем Новгороде, успешно прошел сертификацию в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Модель представляет собой пятиместный полноприводный автомобиль с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 238 лошадиных сил. В паре с мотором работает восьмиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач.

На данный момент сертифицирована только одна модификация — с полным приводом и указанным силовым агрегатом. Других вариантов трансмиссии или двигателя пока не заявлено.

Ранее стало известно, что в России стартовала процедура сертификации трех новых моделей под возрожденным брендом Volga. В линейку войдут два кроссовера — Volga K40 и K50, а также седан Volga C50. Все автомобили разработаны на базе моделей китайской марки Geely.

Производством занимается компания "Нижегородские Легковые Автомобили", которая уже оформила декларации соответствия на новые модели.