Экономика

Гордума утвердила первый объединенный бюджет Нижнего Новгорода и Кстова

17 декабря 2025 11:17 Экономика
Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты думы Нижнего Новгорода утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как отметил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, это первый финансовый документ, сформированный с учетом объединения Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа.

Доходы бюджета на 2026 год запланированы в объеме 75,2 млрд рублей, из них 39,3 млрд рублей составляют собственные доходы — это 52,2% от общей суммы. Объем межбюджетных трансфертов определен на уровне 35,9 млрд рублей. Расходы составят 77,1 млрд рублей, дефицит — 1,9 млрд рублей.

Большая часть расходов направлена на реализацию 24 муниципальных программ — на них предусмотрено 93% от общего объема средств. Финансовыми приоритетами названы социальная сфера (63% расходов) - в частности, на программу развития образования планируется направить более 39 млрд рублей, транспорт и дорожное хозяйство (10%), жилищно-коммунальное хозяйство (8%) и охрана окружающей среды (5%).

Глава постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике депутат Марк Фельдман также отметил, что принятый документ — это первый консолидированный бюджет объединенного муниципалитета. Он назвал его "абсолютно реальным, просчитанным и подтвержденным", а также отметил, что в проекте предусмотрено распространение городских мер социальной поддержки на жителей Кстовского района, что уже способствует интеграции двух территорий.

По итогам обсуждения депутаты приняли проект бюджета.

Напомним, Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование с середины июня 2025 года, поскольку вошел в состав Нижнего Новгорода. 

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года новые автобусы свяжут Кстово с другими районами Нижнего Новгорода. 

